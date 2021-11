Toyota Onnaing célèbre ce mercredi 20 ans de production de Yaris

Depuis 2001 plus de 4 millions de véhicules sont sortis de l'usine nordiste qui a plus que doublé ses effectifs en 20 ans pour devenir le 2° site automobile de France après Stellantis Sochaux. 4900 salariés dont 500 sont là depuis le début, Laurent Buche et David Miresse se souviennent.

A 22 ans Laurent Buche n'était pas forcément destiné à l'automobile, mais à l'époque dans un Valenciennois encore marqué par les fermetures des mines et d'usinor, l'usine japonaise était un espoir pour les jeunes

C'est un grand groupe mondial, et du coup on avait une perspective d'avenir importante qu'on pouvait pas avoir sur d'autres usines. C'était un vrai espoir d'avoir un recrutement important et surtout une vision à long terme, même si on sait que dans l'automobile ça peut aller très vite mais une vision importante !

David et Laurent se souviennent de la première yaris sortie le 31 janvier 2001 sous les yeux du président japonais du groupe. "beaucoup d'émotion et de fierté" pour David, assistant technique qui avait été embauché en août 2020 avant d'être formé sur le tas, marque de fabrique du constructeur nippon.

Depuis les 2 salariés ont gravi les échelons, accueilli avec beaucoup d'espoir le deuxième modèle la Yaris Cross cet été, "le jackpot" s'enthousiasme Laurent devenu chef d'équipe.

Le reportage de Rafaela Biry-Vicente Copier

Laurent, qui en bon member, c'est comme ça qu'on appelle les salariés du groupe, roule en Toyota, il a une Yaris et une Yaris 4 en leasing interne

C'est l'occasion de changer régulièrement, de changer de couleur pour nous pour notre plaisir mais aussi pour le voisinage pour faire voir ce qu'on peut faire. C'est une fierté de rouler dans ces véhicules qu'on produit tous les jours

Les 2 quadragénaires espèrent bien fêter leur pot de départ dans une vingtaine d'années dans cette entreprise qui les a vus grandir.

Toyota continue sa success story malgré la crise des semi conducteurs

A cause de cette crise qui secoue fortement le monde automobile, 30 000 véhicules ne sont pas sortis des lignes de production depuis cet été, après notamment trois semaines d'arrêt forcé mais en novembre seulement 2 jours seront chômés, et une sortie de crise semble se dessiner selon la direction qui assure qu'en plus les commandes sont là , la Yaris qui cartonne depuis ses débuts continue sur sa lancée, la 4° génération a été élue meilleure voiture de l'année en 2021, elle est aussi la citadine la plus vendue en Europe, à tel point que le site d'Onnaing ne suffit plus à la produire, une partie est fabriquée en République Tchèque.

Et puis les débuts de sa grande soeur la Yariss Cross, SUV lancé en juillet sont très prometteurs, les commandes sont au delà des prévisions, 160 000 devraient sortir des chaines d'ici l'année prochaine, c'est plus que la Yaris.

Les 2 modèles qui séduisent de plus en plus en version hybride, la version écolo, à tel point que 90% des SUV sont équipés de cette motorisation et 80% pour les citadines c'est 4 fois plus qu'il y a 5 ans.