Toyota Onnaing va produire un 2° véhicule en plus de la Yaris

Le site nordiste va fabriquer un SUV, l'objectif c'est de passer à 300 000 véhicules par an et 4500 salariés, de quoi devenir la 2° plus grosse usine automobile de France, derrière PSA à Sochaux.

Onnaing, France

L'annonce était attendue depuis plusieurs années, le projet préparé depuis 2014. La maison mère nippone a octroyé la fabrication d'un 2° véhicule en plus de la Yaris. Ce sera un SUV, une sorte de 4X4 urbain, pour le moment on ne connait que la silhouette de la voiture, pas de nom pour le moment, ni de volumes ou de date de fabrication.

Esquisse du nouveau SUV qui sera produit à Onnaing - Toyota

Mais le site va passer à 4500 salariés contre 4368 aujourd'hui et 400 CDD recrutés dernièrement seront titularisés, c'est donc une très bonne nouvelle pour les syndicats.

Ce n'est qu'une joie pour les salariés, ça va donner de la sérénité, et surtout de la pérennité à l'entreprise dans un bassin où l'emploi est sinistré. Ça va donner un grand bol d'air au Valenciennois, Serge Lekadir, délégué CFTC

Luciano Biondo le directeur du site explique que 100 millions d'euros vont être investis en plus des 300 déjà déboursés pour l'installation d'une nouvelle plateforme. La chaîne de production sera la même pour la Yaris, dont le dernier modèle sera fabriqué à partir de mai, et le SUV.

Le reportage de Rafaela Biry-Vicente Copier

La success story de l'entreprise continue, en un peu plus de 20 ans, les objectifs d'effectifs ont plus que doublé. Une réussite qui s'explique par le produit, une Yaris qui cartonne notamment la Yaris Hybride, la motorisation séduit de plus en plus les automobilistes pour des raisons environnementales mais aussi pour le confort de conduite.

Et puis la configuration de l'entreprise 30% plus compacte que les autres sites industriels contribue aussi à la réussite d'une usine très compétitive.