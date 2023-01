Tractage en gare de Grenoble de l'Intersyndicale, contre la réforme des retraites

L'Intersyndicale contre la réforme des retraites, sur le pied de guerre, ce mardi matin, en gare de Grenoble !

ⓘ Publicité

Des militants de FO, de l'UNSA, de la FSU, et bien sûr, de la CGT étaient mobilisés pour tracter et dialoguer avec les voyageurs.

Sur les tracts on pouvait lire : "Retraites : une reforme injuste et inutile."

Et l'accueil a été plutôt bon, selon Elisa Balestrieri, membre du secrétariat de la CGT en Isère : " D'habitude, la gare, c'est un lieu où les gens n'ont pas le temps car ils vont au travail, mais, là, franchement, cela s'est bien passé. La plupart des gens ont pris les tracts, ont posé des questions. Certains nous ont dit : On est avec vous ! Courage ! Ce qui est bon signe aussi pour jeudi, c'est que même les très jeunes ont pris nos tracts et ont posé des questions sur la réforme des retraites."

Pour Fo, l'unité syndicale est indispensable pour gagner contre la réforme des retraites voulue par le gouvernement Borne © Radio France - Véronique Pueyo

Même sentiment du côté de Force Ouvrière et de son secrétaire général pour l'Isère, Philippe Beaufort : " Cette union syndicale contre le report de l'âge de la retraite et l'allongement de la durée des cotisations fonctionne ! On va se battre pour gagner. Les indicateurs sont plutôt bons. Beaucoup d'écoles seront fermées jeudi, mais aussi dans le privé, pas mal d'entreprises, des préavis de grève ont été déposés. Cela prend aussi dans les transports, pas seulement à la SNCF, mais aussi dans les transports de l'agglomération grenobloise. Mais ce n'est pas qu'une affaire de syndicats, tous les salariés sont concernés. Donc on espère qu'il y aura du monde dans la rue, jeudi !"

Pour Solidaires Isère : "Cela ne s'arrêtera pas jeudi ! " souligne Violaine Vulliet, militante. "Les Françaises et les Français ne sont pas du tout résignés. On doit sauver nos acquis sociaux. Après la réforme du chômage, celle des retraites. Bientôt, on va devoir travailler jusqu'à la mort ! C'est non !"

Plusieurs manifestations sont prévues en Isère, à Grenoble, mais aussi à Bourgoin-Jallieu ou encore à Vienne.