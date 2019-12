Trafic à la SNCF et manifestations contre la réforme des retraites en Limousin : à savoir pour le 10 décembre

Limoges, France

Des appels à la grève dans le public et dans le privé sont lancés ce mardi 10 décembre contre le projet de réforme des retraites pour accentuer la pression sur le gouvernement. Il s'agit d'une nouvelle importante journée de mobilisation en Limousin.

Intercités : deux allers-retours vers Paris

Sur les rails, la direction de la SNCF annonce en moyenne qu'il y aura un TGV sur cinq, un Intercités sur six et trois TER sur dix. Les prévisions sont affinées en Limousin. Comme ce lundi, il y aura deux allers-retours en Paris et Brive, via Limoges, sur la ligne POLT.

TER : trois allers-retours entre Limoges et Brive

Sur le réseau TER, en Nouvelle-Aquitaine, il y aura en moyenne quatre TER sur dix en circulation (trains et autocars de substitution). En Limousin, il y a aura trois allers-retours en train entre Limoges et Brive et quelques cars sur les autres lignes.

Cortèges à Limoges et Tulle, rassemblements à Brive et Ussel

Les syndicats appellent à poursuivre la grève et les manifestations ce mardi. En Corrèze, le défilé départemental est prévu à 14h à Tulle au marché couvert de la gare. A Brive, un peu plus tôt, la CGT annonce des distributions de tract aux points d'embauche entre 7h et 9h, puis un rassemblement interprofessionnel à 10h à la Poste centrale, place Winston Churchill. A Ussel, un rassemblement est annoncé à 10h30 place Voltaire. En Haute-Vienne, la manifestation partira à 10h30 à Limoges au carrefour Tourny. Un peu avant, à 9h30, les enseignants ont prévu de se rassembler devant le rectorat avant se joindre au défilé limougeaud.