Trafic de viande : ces Suisses qui viennent se ravitailler en France

Les Suisses viennent acheter de plus en plus de la viande en France plutôt que chez leur boucher. Depuis 2014, ils n'ont le droit qu'à 1kg par personne et par jour. Et ça crée un trafic de viande française. 202 tonnes de viande de contrebande ont été découvertes par la douane Suisse en 2016.

La Suisse est dans l'espace " Schengen" pour la libre circulation des personnes. Mais pas des marchandises. Les courses des Suisses ne doivent donc pas dépasser les 300 fr Suisse par personne et par jour au passage de la douane. 1 franc suisse, c'est 1 euro.

Et les Suisses viennent se ravitailler en France pour les prix, plus attractifs chez nous surtout pour la viande. Tout simplement parce qu'elle est bien moins chère que chez eux. Mais les Suisses qui terminent leurs courses au supermarché français ne savent pas vraiment pourquoi. Chantal habite en Suisse et elle vient d'acheter des steaks : "On la trouve très bonne comme viande, ça nous change. Et puis il y a une énorme différence de prix, plus du double!".

Les clients Suisses ne savent pas vraiment pourquoi les prix de la viande sont aussi élevés chez eux Partager le son sur : Copier

"Je ne sais pas pourquoi nous on paye des prix de fou la viande! Vous achetez un filet d'agneau à 14 euros le kilo en France et chez nous c'est 42 francs Suisses. C'est trois fois plus cher." Christina à la sortie d'un supermarché

En France, une façon bien différente de travailler la viande

Serge Senn est boucher au supermarché Atac à Jougne dans le Doubs. C'est le premier boucher après la frontière Suisse. Plus de la moitié de ses clients sont suisses : "Eux, c'est la qualité et les morceaux nobles qu'ils recherchent. Le rumsteack, le filet de bœuf et le faux filet. Que des morceaux qui sont horriblement chers chez eux. Ils ne font pas beaucoup de race à viande, c'est surtout pour le lait. Donc ils n'ont pas forcément la matière première en qualité de viande." Et la qualité de viande n'est par le seul facteur.

Serge Senn, boucher dans un supermarché de Jougne dans le Doubs près de la frontière Suisse Partager le son sur : Copier

Serge Senn (à gauche) et Franck, bouchers à Jougne dans le Doubs - Fany Boucaud

C'est aussi une façon de travailler qui est différente selon Savas Adanir. Il est gérant du supermarché. Les Suisses représentent 40% de sa clientèle mais elle comptabilise plus de 60% du chiffre d'affaire du magasin. "En Suisse aujourd'hui, vous avez un coup de main d'oeuvre qui est beaucoup plus cher et leur salaire minimum est plus élevé que le notre, près de 3.600 euros." Le gérant explique aussi que les Suisses travaillent des matières finies, sous-vide, chez certains alors que son boucher travaille de la carcasse : "Forcément, quand vous travaillez avec cette méthode, vos coûts de revient sont beaucoup moins chers."

Pour le rumsteak, en France c'est 22,80€ le kilo contre 51 francs suisse - Fany Boucaud

Savas Adanir, gérant du supermarché Atac à Jougne Partager le son sur : Copier

En Suisse, le protectionnisme pour les artisans

La façon de travailler la matière première en Suisse n'explique pas tout. Il y a en Suisse une politique agricole très protectionniste pour les éleveurs mais aussi les artisans bouchers. Et la boucherie, c'est une affaire de famille chez Olivier Bühlmann depuis 55 ans à Orbe. C'est à 30km de la frontière française. Le boucher a vu changer les prix après le passage à l'Euro en France : "On voyait toujours un commerce des couples, des familles. Mais étonnement, ce qu'on constate au sein de la corporation, c'est que ce ne sont pas les plus démunis ou le citoyen moyen qui ira plus facilement en France. Mais ceux qui ont un revenu élevé."

A la différence du kilo de rumsteack en Suisse à 51 francs suisse contre 23 euros en France - Fany Boucaud

"La paysannerie suisse est hyper protégée alors qu'en France, ils sont totalement démunis." Olivier Bühlmann, boucher en Suisse

Olivier Bühlmann, boucher suisse à Orbe à 30km de la frontière française Partager le son sur : Copier

Pour justifier les prix, le boucher suisse explique qu'il faut tout multiplier par quatre après l’achat du bétail : "Un bœuf ou une génisse, vous payez à peu près 10 francs le kilos puis en France, la même bête ne représente que 4 francs. Donc le calcul, il est simple, il se répercute directement sur le prix de la viande." Le chiffre d'affaire de la boutique n'a pas vraiment bougé selon le boucher mais il a fallu qu'il diversifie sa production pour continuer à attirer les clients. Dans les années 70, ses parents proposaient une trentaine de produits, aujourd'hui Olivier en propose plus d'une centaine.

Olivier Bühlmann devant la boucherie que ses parents ont ouvert il y a 55 ans à Orbe en Suisse - Fany Boucaud

Olivier Bühlmann dénonce également l'arrivée sur le territoire Suisse des gros hard-discounter comme Aldi et Lidl qui cassent aussi les prix. Pour s'en sortir, les bouchers suisses crées des associations et achètent directement aux éleveurs locaux. Mais ça ne suffit pas à endiguer les achats de viande en France.

Un trafic de viande qui s'intensifie à la frontière

202 tonnes de viande de contrebande ont été découvertes par la douane Suisse en 2016. Contre 90 tonnes en 2015. Et parmi cette contre bande, il y a donc le trafic touristique : les particuliers suisses qui viennent acheter en France leur viande pour chez eux. Même si le trafic de voyageur représente une petite quantité de la contre-bande, il augmente depuis ces dernières années.

Des places de parking pour arrêter le plus de voiture possible à la douane des Pargots à Villers-le-Lac dans le Doubs - Fany Boucaud

Gérard Terrier, adjudant du corps des Gardes Frontière Suisses Partager le son sur : Copier

Et c'est dû à deux facteurs selon l'Adjudant Gérard Terrier du corps des Gardes Frontières Suisses : "C'est le cours de l'Euro qui est actuellement très favorable pour le Suisse qui se rend à l'étranger. Et puis le changement de nos directives en été 2014 avec une nette revue à la baisse des franchises pouvant importer de la France en Suisse." En fait, avant 2014, les Suisses avait droit à 500 grammes de viande fraîche et 3,5kg de préparation.

"Avant, les Suisses pouvaient acheter 4kg de viande par jour et par personne. Mais depuis 2014, c'est maintenant 1kg. Une nouvelle politique agricole Suisse pour protéger au mieux nos éleveurs et nos artisans bouchers." Adjudant Gérard Terrier du corps des Gardes Frontières Suisses

Et pour les Suisses arrêtés à la frontière, la viande en trop est récupérée par la douane. Mais certains ont trouvé d'autres solutions. Comme Antonio et Christina qui se sont déjà fait arrêter : "La seule fois où on en avait trop. On sait dit bon aller, on en prend un peu plus et on s'est fait contrôler. Alors pour ne pas perdre la viande, on est allé demander à un restaurant de nous la garder. Et on est venu la rechercher le lendemain. C'était il y a 20 ans. Maintenant, je ne sais pas si on pourrait encore faire ça." Le couple qui passe la frontière régulièrement assure que les contrôles des douanes suisses sont presque systématique.

Christina et Antonio déjà arrêtés par la douane suisse Partager le son sur : Copier

Les amendes peuvent monter jusqu'à 100 euros en fonction de la quantité de viande en trop. Et il ne faut pas oublier non plus les droits de douane de 17 francs suisses par kilo.