La mobilisation contre la réforme des retraites s'annonce forte dans le Béarn et en Bigorre. Avec notamment de nombreuses écoles fermées dans les Pyrénées-Atlantique et dans les Hautes-Pyrénées.

Transports, écoles, mobilisation : ce qu'il faut savoir sur la grève du 5 décembre en Béarn et Bigorre

Les accueils du matin et du soir ne seront pas assurés à l'école Léon-Say de Pau (photo d'illustration)

Pyrénées-Atlantiques, France

C'est une journée noire qui s'annonce partout en France pour ce jeudi 5 décembre, journée de mobilisation contre la réforme des retraites. De nombreux secteurs des transports et des services publics sont touchés.

Trafic des bus perturbé à Pau

Le trafic des bus Idelis, à Pau, sera très perturbé jeudi. 1 bus sur 3 circulera selon la direction. Aucun service sur les lignes 13 et 14. Les lignes Scolaris et Flexilis fonctionneront normalement. La direction conseille aux voyageurs de se renseigner sur le site internet et l'application Idelis. À Tarbes, aucune perturbation chez Alezan Bus.

Aucun train en Nouvelle-Aquitaine

Jeudi, aucun train ne circulera en région Nouvelle-Aquitaine prévient la direction régionale de la SNCF. 300 bus de substitution seront mis en place. Sur la ligne Bordeaux-Paris, trois aller-retour seront assurés. Au niveau national, la SNCF ne pourra assurer que 10% du trafic ferroviaire.

De nombreuses écoles fermées

À Pau il y aura un service minimum d'accueil dans chacune des 20 écoles maternelles et élémentaires. Les enfants pourront rester dans les établissements lors du déjeuner mais ils devront avoir un pique-nique car il n'y aura pas de cantine scolaire. Un seul établissement (Lavigne) ouvrira ses portes pour l'accueil du matin, 9 l'assureront le soir (Bouillerce, Buisson, Fleurs, Henry IV, Hippodrome, Lauriers, Lavigne, Lilas, Trianon).

À Tarbes, 14 écoles auront portes closes, avec 100 % de grévistes précise la mairie. Sur les 13 établissements en service minimum d'accueil, il y aura 9 écoles sans restauration et avec des perturbations sur les accueils périscolaires (matin et soir). Pour les parents qui n'auraient aucune solution de garde, un centre de loisir sera ouvert par la municipalité.

Beaucoup de fermetures également à Lourdes : 6 des 11 écoles gérées par la municipalité. Seules 2 fonctionneront normalement (l'école Lannedarre et celle de Poueyferré), les 3 dernières étant en service minimum. C'est l'école du Lapacca qui accueillera l'ensemble des enfants. Aucune perturbation sur les cantines scolaires.

À Orthez, 3 écoles seront fermées et 4 ouvertes partiellement. Parmi ces dernières, 3 auront un accueil périscolaire avec repas froid.

À Oloron, toutes les écoles seront fermées et aucun accueil assuré car le maire dit "ne pas avoir les moyens d'assurer la sécurité des enfants".

Précisions à venir...