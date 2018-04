Le trafic ferroviaire sera "peu perturbé" selon la direction régionale de la SNCF avec une circulation quasi-normale des TGV, 4 TER sur 5 et 3 Intercités sur 4.

Marseille, France

La direction régionale de la SNCF annonce un trafic "peu perturbé" en Provence-Alpes-Côte d'Azur ce jeudi. Comptez une circulation quasi-normale des TGV, 4 TER sur 5 et 3 Intercités sur 4.

"Le retour du trafic normal sera progressif en raison de la désorganisation des ressources matérielles et opérationnelles consécutive à un jour de grève" indique la SNCF.

Ligne Marseille-Briançon : 2 TER sur 3 / Ligne Marseille – Aix en Provence : 4 TER sur 5 / Ligne Marseille - Miramas via Côte bleue : 4 TER sur 5 / Ligne Marseille - Bollène via Arles et Cavaillon : 3 TER sur 4 / Ligne Marseille – Lyon : Circulation quasi-normale / Ligne Marseille - Nice : 4 TER sur 5 / Ligne Marseille – Toulon (Hyères) – Les Arcs : 4 TER sur 5.