Trafic SNCF extrêmement perturbé en Vaucluse

La majorité des contrôleurs et conducteurs de train a exercé son droit de retrait ce vendredi pour réclamer plus de moyens. Mercredi, un conducteur seul dans son train a dû gérer un accident dans les Ardennes. La collision a fait 11 blessés.

Département Vaucluse, France

La circulation des trains est perturbée ce vendredi en Vaucluse comme sur une grande partie du territoire, en raison d'un mouvement social. 90 % des contrôleurs et conducteurs de train ont exercé leur droit de retrait dans le département selon certains syndicats. Ils dénoncent la dégradation de leurs conditions de travail à cause des suppressions de postes.

Un accident dans les Ardennes est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase

Mercredi un accident est survenu sur un passage à niveau à Saint-Pierre-sur-Vence dans les Ardennes. La collision entre un camion et un TER a fait 11 blessés dans le train. Le conducteur qui était tout seul à bord, et lui même blessé, a du prendre en charge les premières interventions de secours et de mise en sécurité des passagers.

Dans la Région PACA et dans le Vaucluse, c'est surtout les TER qui sont impactés. Il y a peu de TGV par ailleurs en circulation. La SNCF appelle les voyageurs à prendre d'autres moyens de transports. Une réunion entre la direction et les syndicats est déjà prévue. La CGT n'écarte pas d'appeler à étendre le mouvement aux cheminots et autres personnels de la SNCF en fonction de l'issue des négociations.