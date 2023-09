Train en Bretagne : les usagers veulent se faire entendre

Début juillet, la Région Bretagne annonçait la création d'un nouveau service ferroviaire : le BreizhGo Express Sud. Un TER sur le modèle des RER, les trains du quotidien des grandes métropoles, avec le projet d'avoir un TER toutes les 30 minutes, d'ici fin 2025.

Vingt-et-une nouvelles gares seraient desservies de Vannes à Quimper. Parmi les communes concernées : Bannalec dans le Finistère ou encore Brandérion et Gestel dans le Morbihan.

Un projet ambitieux auquel le collectif d’usagers TER Bretagne Sud souhaite prendre part, notamment parce qu'ils connaissent mieux que personne les besoins ferroviaires de la ligne Bretagne Sud.

Des membres du collectif d’usagers TER Bretagne Sud face aux élus bretons. © Radio France - Astrid Maigné-Carn

Répondre aux besoins

Sur la ligne Quimper-Redon, il y a pas mal d'aberrations, estiment les usagers. Quasiment pas de trains aux heures de pointes dans certaines gares ou encore des correspondances de bus qui partent avant l'arrivée du train. Et les exemples ne manquent pas selon le collectif d’usagers TER Bretagne Sud.

Si les horaires des trains représentent le principal obstacle des usagers, le collectif réclame aussi "plus de trains, plus de dessertes pour les petites et les grandes gares", détaille Stéphanie Grevet, porte parole du collectif d’usagers TER Bretagne Sud.

Parmi les autres problématiques que le collectif voudrait mettre sur la table des discussions avec la Région Bretagne : le prix des billets, les horaires d'ouverture des guichets en gare ou encore la question des places disponibles à bord. Mais pour l'instant, la région n'a pas sollicité de collectif.

Les élus attentifs

Le projet BreizhGo Express Sud va donc devoir présenter des garanties. Garanties aussi attendus par les maires des petites communes qui estiment que "il faut que les trains redeviennent une desserte beaucoup plus locale" insiste Christophe Le Roux, le maire de Bannalec, commune finistérienne de 6 000 habitants. Il se dit "confiant" mais aussi "attentif" à l'avancée du dossier BreizhGo Express Sud.

Le collectif TER Bretagne Sud veut aussi que la Région Bretagne mette la pression sur l'Etat pour la mise en place de trains de nuit et d'Intercités vers le sud de la France et notamment le retour d'un Quimper-Bordeaux, supprimé en 2015.