Trains, écoles, crèches, cantines : à quoi s'attendre ce 18 octobre en Côte-d'Or ?

C'est la journée qui concentre toutes les colères. Celle des salariés du secteur pétrolier qui réclament une part des gains de leurs industries, des syndicats qui appellent à descendre dans la rue pour de meilleurs salaires et une la garantie du droit de grève et des partis de Gauche qui rêvent, comme le souhaite Jean-Luc Mélenchon leader de la France Insoumise, d'un "nouveau Front Populaire."

Ça roule sur les rails

Du côté des transports en commun, la SNCF prévoit sur les grandes lignes un train Intercités sur 2 en moyenne. Sur le réseau TER de Bourgogne-Franche-Comté, les prévisions sont les suivantes :

Axe Paris -Lyon via Dijon : Circulation normale

Axe Dijon-Chalon sur Saône-Lyon: 4 circulations sur 5

Axe Dijon - Is-sur-Tille: 4 circulations sur 5

Axe Dijon -Bourg en Bresse: 1 circulation sur 3

Axe Dijon-Nevers : 4 circulations sur 5

Dans l'agglomération de Dijon, le réseau Divia prévoit des bus et des trams toutes les 7 à 15 minutes en moyenne.

Crèches, cantines, écoles..

Il n' y aura pas ou très peu de grévistes dans les crèches. En ce qui concerne les écoles primaires, seuls 35 des 2728 professeurs des écoles de Côte-d'Or se sont déclarés grévistes à la veille du mouvement. C'est peu, mais d'autres maîtres et maîtresses peuvent se joindre au mouvement et ne pas prendre leur service ce mardi 18 octobre.

Le mouvement sera en revanche sans doute bien plus suivi dans les collèges et les lycées, notamment dans les sections professionnelles où les syndicats enseignants espèrent un prof gréviste sur deux.

Aucune précision pour l'instant en ce qui concerne les cantines scolaires à Dijon.

Du mieux à la pompe

Ce lundi 17 octobre, près d'une station-service de Côte-d'Or sur quatre est en rupture totale et une sur trois manque au moins d'un carburant. "Cette situation va rapidement s'améliorer, et on va retrouver du carburant d'ici la fin de semaine" promet Franck Robine le nouveau préfet de Côte-d'Or, car le gouvernement a ordonné la réquisition du dépôt pétrolier de Feyzin, près de Lyon. C'est celui qui alimente principalement la Côte-d'Or.

Manifestation à 14h45 à Dijon

"Dans la continuité de la journée d'action et de grève du jeudi 29 septembre et suite aux nombreux mouvements de grève dans le pays sur la question des salaires, et aux violences de l'Etat par des réquisitions de salarié-es grévistes, l'intersyndicale CGT, Solidaires, FSU, FO, et les organisations de jeunesse au niveau national ont décidé d'une journée d'action le mardi 18 octobre" écrit l'intersyndicale.

Le rassemblement a lieu à 14h45 place de la République à Dijon, afin de rejoindre le cortège des enseignants grévistes à 15h devant le Rectorat.

Hausse des salaires : FO face au Medef

Cette journée de mobilisation, on en parle dans ce mardi 18 octobre dans le "6/9 de France Bleu Bourgogne" avec Franck Laureau, secrétaire départemental et régional du syndicat Force Ouvrière en Côte-d'Or et David Butet, le patron du Medef en Côte-d'Or. Ils sont nos invités à 8h15.