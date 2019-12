Trains, écoles, crèches : des perturbations ce mardi en Mayenne

Département Mayenne, France

La grève contre la réforme des retraites se poursuit, avec une nouvelle journée de mobilisation ce mardi 10 décembre.

À la SNCF, la direction prévoit 1 TER sur 5 en Pays-de-la-Loire, 1 TGV sur 4 sur l'axe Atlantique, mais aucun Intercité sur les lignes Nantes / Bordeaux et Nantes / Lyon.

Il devrait y avoir également des répercussions dans les crèches et les écoles. À Laval, les parents seront informés par voie d'affichage et par SMS pour les crèches. Les cantines et temps d'activités périscolaires pourront être perturbés, il est conseillé aux parents d'assurer la prise en charge de leurs enfants sur ces temps. Enfin, un service minimum d'accueil pour les enfants est assuré, à l'accueil de loisirs du Bourny.

Un rassemblement est prévu à Laval, à l'appel de la CGT, FO, FSU, Solidaires et MNL ce mardi, contre la mise en place d'un régime universel par point. Le rendez-vous est à 11h30 à Laval aux Pommeraies, à l'entrée de la zone des Touches.