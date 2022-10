Trains, écoles : les perturbations prévues au Pays basque pour ce mardi de grève

Le fonctionnement des écoles, du périscolaires, ou encore des transports en commun sera perturbé ce mardi au Pays basque. Le mouvement de grève interprofessionnel lancé par la CGT, FO, Solidaires, et LAB, s'annonce suivi dans certaines branches professionnelles.

La circulation des trains fortement perturbée

Selon la CGT, le mouvement sera particulièrement suivi à la SNCF. Le syndicat annonce 70% de grévistes en Sud-Aquitaine; c'est-à-dire dans les Pyrénées-Atlantiques et les Landes. C'est le même taux que le 29 septembre dernier , la circulation avait alors été particulièrement difficile sur les rails du département. Six TER sur dix ne circulent pas en Nouvelle-Aquitaine.

Le détail des annulations ou des maintiens, train par train, doit être communiqué au plus tard dans la soirée de ce lundi sur le site de la SNCF.

L'accueil périscolaire en partie fermé

L'accueil périscolaire et la restauration dans les écoles sera également perturbé. À Anglet, ces services sont fermés ce mardi dans 6 établissements sur 14. Voici le détail, établissement par établissement :

Ecole maternelle Camiade : fermeture du périscolaire matin et soir, ainsi que de la restauration.

: fermeture du périscolaire matin et soir, ainsi que de la restauration. Ecole élémentaire Briand : fermeture du périscolaire matin et soir, ainsi que de la restauration.

: fermeture du périscolaire matin et soir, ainsi que de la restauration. Ecole maternelle Briand : fonctionnement normal.

: fonctionnement normal. Ecole maternelle Herriot : fonctionnement normal.

: fonctionnement normal. Ecole élémentaire Herriot : fonctionnement normal.

: fonctionnement normal. Ecole maternelle Jaurès : fonctionnement normal.

: fonctionnement normal. Ecole élémentaire Jaurès : fermeture du périscolaire matin et soir, ainsi que de la restauration.

: fermeture du périscolaire matin et soir, ainsi que de la restauration. Ecole élémentaire Larrebat : fermeture du périscolaire matin et soir, ainsi que de la restauration.

fermeture du périscolaire matin et soir, ainsi que de la restauration. Ecole maternelle Larrebat : fermeture du périscolaire matin et soir, ainsi que de la restauration.

: fermeture du périscolaire matin et soir, ainsi que de la restauration. Ecole élémentaire Ferry : fonctionnement normal.

: fonctionnement normal. Ecole maternelle Ferry : fonctionnement normal.

: fonctionnement normal. Ecole élémentaire Galois : fonctionnement normal.

: fonctionnement normal. Ecole maternelle Galois : fonctionnement normal.

: fonctionnement normal. Ecole élémentaire Sutar : fermeture du périscolaire matin et soir, ainsi que de la restauration.

À Bayonne, l'accueil est perturbé de manière plus marqué, avec 14 établissements sur 25 qui ne proposent aucun accueil périscolaire ce mardi, ni le matin, ni le soir. Seuls 4 écoles proposent un service de restauration habituel. Pour les autres, les parents sont appelés à fournir un piquenique.

Ecole maternelle Briand : pas d'accueil périscolaire ni de restauration.

: pas d'accueil périscolaire ni de restauration. Ecole élémentaire Briand : pas d'accueil périscolaire ni de restauration.

: pas d'accueil périscolaire ni de restauration. Ecole maternelle Arènes : pique-nique à fournir le midi, accueil périscolaire normal.

: pique-nique à fournir le midi, accueil périscolaire normal. Ecole élémentaire Arènes : pique-nique à fournir le midi, accueil périscolaire normal.

: pique-nique à fournir le midi, accueil périscolaire normal. Ecole maternelle Brana : pas d'accueil périscolaire ni de restauration.

: pas d'accueil périscolaire ni de restauration. Ecole élémentaire Brana : pas d'accueil périscolaire ni de restauration.

pas d'accueil périscolaire ni de restauration. Ecole primaire Brossolette : pas d'accueil périscolaire ni de restauration.

: pas d'accueil périscolaire ni de restauration. Ecole maternelle Cavailles : pique-nique à fournir le midi, accueil périscolaire normal.

: pique-nique à fournir le midi, accueil périscolaire normal. Ecole élémentaire Cavailles : pique-nique à fournir le midi, et pas d'accueil périscolaire le soir.

: pique-nique à fournir le midi, et pas d'accueil périscolaire le soir. Ecole maternelle Citadelle : pique-nique à fournir le midi, accueil périscolaire normal.

: pique-nique à fournir le midi, accueil périscolaire normal. Ecole élémentaire Citadelle : fonctionnement normal.

: fonctionnement normal. Ecole maternelle Grand Bayonne : pas d'accueil périscolaire ni de restauration.

pas d'accueil périscolaire ni de restauration. Ecole élémentaire Grand Bayonne : pas d'accueil périscolaire ni de restauration.

: pas d'accueil périscolaire ni de restauration. Ecole maternelle Moulin : pas d'accueil périscolaire ni de restauration.

: pas d'accueil périscolaire ni de restauration. Ecole élémentaire Moulin : pas d'accueil périscolaire ni de restauration.

: pas d'accueil périscolaire ni de restauration. Ecole maternelle Ferry : pas d'accueil périscolaire ni de restauration.

: pas d'accueil périscolaire ni de restauration. Ecole élémentaire Ferry : pas d'accueil périscolaire ni de restauration.

pas d'accueil périscolaire ni de restauration. Ecole maternelle Lahubiague : pas d'accueil périscolaire ni de restauration.

: pas d'accueil périscolaire ni de restauration. Ecole élémentaire Ohana : pique-nique à fournir le midi, accueil périscolaire normal.

: pique-nique à fournir le midi, accueil périscolaire normal. Ecole maternelle Malegarie : pas d'accueil périscolaire ni de restauration.

: pas d'accueil périscolaire ni de restauration. Ecole élémentaire Malegarie : pas d'accueil périscolaire ni de restauration.

: pas d'accueil périscolaire ni de restauration. Ecole primaire Curie : fonctionnement normal.

: fonctionnement normal. Ecole primaire Prisse : pique-nique à fournir le midi, accueil périscolaire normal.

pique-nique à fournir le midi, accueil périscolaire normal. Ecole maternelle Veil : fonctionnement normal.

: fonctionnement normal. Ecole élémentaire Veil : fonctionnement normal.

À Saint-Jean-de-Luz, l'accueil périscolaire sera assuré le matin et le soir dans tous les établissement. Seul le service restauration de l'école maternelle du Centre ne sera pas assuré; les parents de cet établissement doivent fournir le pique-nique. La sieste ne sera pas non plus assurée dans cette école.

Manifestation à 10h30

Les manifestants, toutes professions confondues, prévoient de se rassembler devant la sous-préfecture de Bayonne à 10h30. Juste avant, les enseignants seront devant la mairie à 10 heures pour contester la réforme du lycée professionnel.