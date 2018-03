Loire, France

Pour le moment la direction nationale de la SNCF a décidé de ne pas communiquer sur l’ampleur du mouvement. Les premières prévisions seront connues mercredi midi. Mais selon les syndicats, les perturbations devraient être très importantes en Auvergne-Rhône-Alpes. Le mouvement devrait être extrêmement suivi. Sans doute à peine dix trains dans la journée entre Saint-Étienne et Lyon. Visiblement, les seuls trains au départ partiront tôt le matin et il n’y en aura aucun dans la journée. Il n’y en aura aucun sur les autres lignes du département. Vers Montbrison et vers le Puy, certaines liaisons seront assurées en bus.

Écoles, crèches et cantines

Le mouvement va aussi également toucher l’éducation nationale mais aussi les services municipaux de la petite-enfance. A Saint-Étienne, une seule crèche, les Ptits loups, fonctionnera normalement demain. Dans dix autres, comme les crèches Comédie, Tom Pouce ou encore Saint-Saens, le service sera partiel, avec des horaires aménagés voire des fermetures totales en fonction des tranches d'âge. Les détails ici sur le site de la ville . A midi, toutes les cantines pourront accueillir les écoliers. Des repas seront servis. Dans les écoles avec des enseignants grévistes, les parents devront fournir un panier repas.

La Ricamarie et Sorbiers

A la Ricamarie, l'école maternelle Marcel Pagnol sera fermée jeudi. Impossible de faire déjeuner les enfants de l'école du Centre. Le soir, il faudra trouver une autre solution pour les activités périscolaires, suspendues à Montrambert.

A Sorbiers, portes closes pour l'école Benoît Lauras. Pas de repas à l'école de la Côte, Hubert Reeves et le Val Joli. Des établissements où la garderie ne sera pas non plus assurée le matin comme le soir, sauf au Val Joli.