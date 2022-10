Traitement des arrêts maladie : la CPAM du Loiret n'a toujours pas retrouvé son rythme de croisière

La Caisse primaire d'assurance-maladie du Loiret n'en a pas fini avec la crise sanitaire. De janvier à avril 2022, la CPAM a dû faire face à une véritable explosion du nombre d'arrêts maladie à traiter en raison de la 5e vague de Covid. Les 35 techniciens affectés à cette tâche à Orléans ont été littéralement submergés, avec comme conséquence d'importants retards dans le versement des indemnités journalières. Le retour à la normale est espéré pour la fin de l'année.

2,5 fois plus d'arrêts maladie entre janvier et avril 2022

"Sur les quatre premiers mois de l'année, le nombre d'arrêts maladie qui nous sont parvenus a été multiplié par 2,5 : c'est bien une explosion, explique Catherine Pelletier, la directrice de la CPAM du Loiret. En face, bien sûr, les moyens de la CPAM n'ont pas été multipliés par 2,5. "On s'est réorganisé en interne, on a eu quelques renforts, mais il ne peut pas y avoir de solution au pied levé, car ce sont les dossiers les plus techniques, il faut du temps pour s'approprier toutes les subtilités de la réglementation."

Le problème concerne surtout les 60% de salariés pour qui l'employeur n'avance pas les indemnités journalières que verse la Sécurité sociale en cas d'arrêt de travail (dans le cas contraire, on appelle ça la subrogation de salaire). Résultat : le délai moyen de traitement des dossiers a fait un bond à 45 jours, contre 30 jours d'ordinaire. Une moyenne qui cache des situations délicates où certains salariés, notamment des aides à domicile indépendantes ayant plusieurs employeurs, ont attendu plus de trois mois avant de toucher leurs indemnités.

Délai moyen de traitement : 38 jours actuellement

Actuellement, ce délai moyen de traitement s'élève encore à 38 jours. "On est en train de bien résorber le stock, analyse Catherine Pelletier, et on espère retrouver notre délai optimal à la fin de l'année. On croise juste les doigts pour qu'il n'y ait pas une nouvelle épidémie de Covid, de grippe, ou de gastro-entérite." En septembre, il y a eu 28.000 arrêts maladies dans le Loiret, dont encore 10% pour motif Covid.

Sur le 1er semestre de cette année, la Sécurité sociale a versé dans le Loiret 61 millions d'euros d'indemnités journalières, c'est 20 millions d'euros de plus que sur l'ensemble de l'année dernière ! La CPAM du Loiret recommande toujours d'effectuer ses démarches via ameli.fr ou par téléphone ; l'accueil physique sans rendez-vous préalable est d'ailleurs toujours limité dans certaines antennes délocalisées.