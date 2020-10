Coronavirus : ce traiteur Sarthois attaque son assureur en justice

Une année 2020 avec un chiffre d'affaires en baisse de 75% : c'est ce vers quoi se dirige Thierry Breton Traiteur, entreprise basée au Mans depuis 23 ans. Avec tous les gros événements annulés dans le département, notamment sur le circuit et avec l'ACO, c'est autant de repas en moins à préparer ou livrer pour le traiteur depuis mi-mars.

"Alors qu'à fin septembre, on devrait être autour de 3,4 millions d'euros de chiffre d'affaires, aujourd'hui on est à 800.000 euros", lance la co-dirigeante, Caroline Breton. Si l'Etat prend bien en charge la masse salariale (hors congés payés et jours fériés) via le chômage partiel, accompagné d'un prêt garanti (PGE), aucune compensation des pertes financières n'a pour l'heure été versée par l'assureur Axa. "Il nous reste les charges fixes, on ne peut pas fermer tous les frigos ou les chambres froides", explique Caroline. _"_J'ai dû vendre deux camions frigo et une voiture pour faire rentrer un peu d'argent dans l'entreprise", ajoute Thierry Breton, qui venait en plus d'investir dans un camion électrique début mars.

La pandémie, pas prise en charge ?

Le 15 septembre, une trentaine de professionnels Traiteurs de France s'est donc lancée dans une bataille judiciaire avec leurs assureurs, dont une dizaine avec Axa, afin de pouvoir passser la période de crise sanitaire. Le groupe fait appel à une "clause d'exclusion" selon laquelle l'indemnisation de pertes d'exploitation n'est pas valable si d'autres établissements du même département doivent aussi fermer pour une raison identique. "Il y a une _incohérence entre des clauses générales et des clauses particulières des contrats_, lance Caroline Breton. On est censé être assuré pour toute carence de clients ou de fournisseurs qui n'est pas de notre fait".

Une faille juridique sur laquelle mise le traiteur pour réussir à sauver son activité. "Axa s'est mis autour de la table au tout début, mais depuis, on se rend compte qu'on nous prend un peu pour des idiots ! s'agace Thierry Breton. On ne leur demande pas des millions aux assurances, juste de passer cette crise le plus dignement possible et que personne ne reste derrière". "On a décidé d'aller devant les tribunaux car depuis le début, ils nous font tourner au rond, avec aucune réponse concrète de leur part, conclut Caroline Breton. Aujourd'hui, _les choses deviennent compliquées. Les annulations de commande continuent d'arriver tous les jours_".