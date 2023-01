Trangé : le projet d'un entrepôt de 3,5 hectares inquiète les associations environnementalistes

Joël et Sylvie ont dû mal à visualiser le projet, mais le bloc de 35.000m² va forcément bousculer leur quotidien. "Vous imaginez, vous, un bâtiment de 14 mètres de haut là ? !", interroge le couple de retraité, devant une petite route de campagne au sud de Trangé, près de la zone artisanale de l'Etoile 2. Ces riverains habitent à tout juste 100 mètres du futur site, et sont soutenus par plusieurs collectifs et associations de défense de l'environnement pour demander l'annulation du projet, qui créera 180 emplois.

Une rotation d'une soixantaine de camions par jour

Rien n'est encore fait, mais un permis de construire a bien été déposé le 8 novembre dernier pour entrepôt logistique de 3.5 hectares, d'une hauteur de 14 mètres et sur un terrain de 8 hectares. Impossible pour le moment de savoir quelle entreprise en profitera, mais une chose est sûre : le trafic sera dense. "Ce qui nous inquiète le plus, c'est le trafic de camions, avec un impact sur la circulation", grimace Joël.

Photo du plan de l'entrepôt de logistique (en orange) réalisé par le collectif "Stop Amazon 72" © Radio France - Julien Penot

Le balaie de poids-lourd sera soutenu, avec une soixantaine de camions par jour, soit 120 aller-retour. Le site a été choisi pour son accès en direction de l'Autoroute A11, qui offre une liaison entre Paris et les Pays de la Loire, ainsi que l'Autoroute A81 en direction de la Bretagne. Mais avant d'atteindre ces voies express, les camions risquent de perturber le trafic à la sortie et à l'entrée de Trangé. "On va rajouter une quantité de camions invraisemblable, notamment sur la route de Laval", s'inquiète Joël.

Artificialisation et bétonisation des sols

En plus de la pollution occasionnée par ce trafic, les associations et collectifs de défense de l'environnement critiquent les conséquences même du bâtiment sur le milieu. "La parcelle va être artificialisée, c'est-à-dire qu'on étanchéifie le sol, on met du bitume, et donc il y a des problèmes sur la question de l'eau", observe Julien Cristofoli, de "Stop Amazon 72", qui ajoute que ces importants bâtiments logistiques représentent "une activité problématique, qui a des conséquences sur le réchauffement climatique."

L'activiste prévient que tout sera fait pour s'opposer au projet. Le combat est déjà mal engagé puisque le maire, Jacky Marchand a émis un avis favorable, avec quelques réserves. "Je demande de prévoir un parking pour les poids-lourds de façon à ce qu'on ne retrouve pas des camions de stationner un peu partout. La végétalisation, de façon à masquer le bâtiment", énumère l'élu.

Ces mesures n'apaiseront pas l'inquiétude des associations environnementalistes, qui organisent samedi 14 janvier une réunion publique à Trangé pour sensibiliser les habitants sur le projet. Mais comme le rappel Julien Cristofoli, "même si tout le monde est contre, ils n'auront même pas leur mot à dire. C'est un problème pour notre démocratie." L'espoir est de soulever un élan de solidarité pour faire pression sur la préfecture et le service urbanisme de Le Mans Métropole, qui donneront ou non leur feu vert.

Pour rappel, la municipalité n'est pas propriétaire du terrain, qui appartient à la coopérative agricole Agrial, dont la vente du terrain dépend de la validation du permis de construire. Les associations environnementalistes nous indiquent que c'est l'investisseur américain Scannell Properties, spécialisé dans les plateformes logistiques, qui est derrière la construction de l'entrepôt, dont le coût serait de 32 millions d'euros.