Transat Jacques Vabre : la pari des sponsors

Alors que les navigateurs de la 15ème Transat Jacques Vabre arrivent progressivement en Martinique, on a demandé à l'un des sponsors historiques de la voile à quoi servait cet investissement.

Dégustation locale pour Armel Le Cléac'h et Kevin Escoffier à leur arrivée

Sponsoriser un bateau c'est lui donner son nom et le voir sur les grands voiles sur les mers. "C'est une marque de visibilité" convient Hakim Cheheb, le directeur régional Normandie Est de la Bred Banque Populaire, sponsor du trimaran ultime d'Armel Le Cléac'h et Kevin Escoffier sur cette 15ème transat Jacques Vabre entre Le Havre et la Martinique.

Cela fait plus de 30 ans que le groupe bancaire est partenaire de la voile car il y a des valeurs communes assure le directeur : "des valeurs de pugnacité, des valeurs coopératives, sportives".

Qu'importe semble-t-il les millions d'euros à débourser pour la banque, il s'agit de soutenir aussi "les TPE françaises et les nombreux ingénieurs" qui ont permis la construction du bateau ajoute Hakim Cheheb.

En tant qu'acteur "économique et social local incontournable", il s'agit donc pour la Bred banque populaire d'en soutenir ses acteurs conclut le directeur régional.

