Comment l'aéroport de Perpignan compte redécoller

Après deux années marquées par la crise sanitaire et une dégringolade du nombre de passagers (autour de 200.000/an au lieu de 450.000), l'aéroport de Perpignan espère, en 2022, remonter la pente. "On a fait comme tout le monde. On a fait des économies, on a eu recours au chômage partiel. Après c'est la Région qui assure la continuité du fonctionnement des aéroports", explique le directeur Denis Leluc qui rappelle que "l'aéroport n'a jamais fermé même au plus fort de la pandémie".

Parmi les changements cette année, Air France cède sa place à sa compagnie à bas coût Transavia à partir du 27 mars entre Perpignan et Orly.

Les avions seront moins nombreux mais les tarifs devraient baisser. "Ce sera à partir de 35 euros l'aller. C'est important, c'était une demande des Perpignanais d'avoir des prix bas sur cette liaison", raconte Denis Leluc.

Autre nouveauté, Ryanair stoppe ses vols vers Lisbonne, au Portugal et va expérimenter cet été des liaisons vers Valence, en Espagne. "Effectivement, c'est un peu surprenant mais dans cette période un peu compliquée pour les compagnies aériennes, il faut vite s'adapter et Ryanair a dû retirer trois avions sur Lisbonne. Valence, c'est vrai ce n'est pas loin de Perpignan, mais il y a une forte proximité entre les Catalans et l'Espagne et des échanges économiques qui sont importants entre la province de Valencia et Perpignan donc oui, on y croit."