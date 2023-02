Transdev recrute dans l'Hérault ses futurs conducteurs de bus en utilisant un escape game

C'est une méthode de recrutement innovante de plus en plus souvent utilisée par les entreprises. L'escape game, jeu d'énigmes bien connu, et en vogue notamment chez les jeunes permet de détecter finalement des qualités chez les candidats. Et les sociétés l'utilisent pour y découvrir des talents cachés u cours de ces entretiens d'embauche. C'est le cas ce vendredi à Béziers au centre de formation AFPA. La société de bus Transdev cherche des conducteurs de bus pour son réseau dont elle a la charge dans l'Hérault. Les participants bien plus à l'aise vont ainsi pouvoir mettre en œuvre leurs propres compétences de déduction et de logique.

L'escape Game se trouve dans une structure mobile

Une quarantaine de demandeurs d'emploi sont reçus ce vendredi, mais il est toujours possible de se rendre sur place 34 rue de Costeseque, de 10h à 17h pour prendre des renseignements. Les candidats, qui ont tous le permis B et plus de 21 ans seront ensuite testés dans un simulateur de conduite. Et les lauréats suivront ensuite une formation de trois mois avant d'intégrer l'entreprise.

Six postes sont à pourvoir dans l'Hérault dans l'immédiat. Mais la société recrute tout au long de l'année pour faire face aux départs à la retraite. La société de bus Transdev, qui gère les dépôts de bus de Castelnau-le-Lez, Vendres, Pézenas et Sète emploie 250 chauffeurs dans le département de l'Hérault.

En 2020, ce groupe français multinational de transport, présent dans 17 pays employait 83.000 personnes et a transporté 11 millions de passagers en moyenne au quotidien.