Transformation de l'Alpe du Grand Serre : un projet bien avancé mais qui n'est pas encore totalement financé

C'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Si la question de l'avenir des petites - et des plus basses - stations de ski de l'Isère se pose depuis bientôt 30 ans, et avec de plus en plus d'acuité désormais, la réponse a apporter n'est jamais sans efforts, voire sans douleurs. Même quand le dossier fait largement consensus.

Pour faire face aux difficultés de l'Alpe du Grand Serre, la Communauté de commune de la Matheysine a ainsi réfléchi, avec les acteurs de tout le territoire, à un plan d'adaptation qui permettrait de faire vivre la station été comme hiver. C'est un des projets les plus avancés dans le département en la matière mais le financement reste compliqué. Pourtant le temps presse. Caroline Saurat, la présidente de la Communauté de communes de la Matheysine était ce mardi 25 matin, l'invitée de France Bleu Isère. Une nouvelle réunion publique est organisée sur le sujet le samedi 29 avril à 18 heures au Chardon Bleu à La Morte.