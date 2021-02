Transformer les cotisations en dons pour sauver les clubs sportifs propose le sénateur Jacques Grosperrin

Il est désormais quasi impossible de pratiquer une activité sportive en club. Beaucoup de personnes commencent à demander le remboursement de leurs cotisations. Il n'y a plus de recettes non plus en parallèle car il n'y a plus rien d'organisé : plus de matchs en public, donc plus de buvettes.

Défiscalisation

Jacques Grosperrin, sénateur LR du Doubs, ancien professeur à l’UFR-Staps, a soumis une proposition à la ministre des Sports, ce mardi 9 février 2021, au Sénat. Il demande à ce que les cotisations des personnes qui veulent pratiquer une activité en club soient défiscalisées à hauteur de 70%. "A ce jour, explique-t-il, les licences peuvent l'être, lorsque les associations sont reconnues d'utilité publique, , mais les cotisations ne le sont pas".

Le sport joue un rôle essentiel dans notre pays

Certes, certains adhérents ne peuvent pas avoir de défiscalisation parce qu'ils ne paient pas d'impôt, mais "ceux qui payent des impôts justement, ce sont ceux-là qui demandent souvent le remboursement des cotisations", poursuit Jacques Grosperrin. "C'est un argument important, mais c'est aussi un signal fort à donner en direction des clubs, estime le sénateur du Doubs. Parce que le sport, avec les Jeux de 2024 à Paris, joue un rôle essentiel dans notre pays : liant, social, sanitaire aussi. C'est important de veiller à cela".

"Veiller au rôle du sport dans notre pays" Copier

Selon Jacques Grosperrin, Roxana Maracineanu, la ministre des Sports, s'est montrée "réceptive" à sa proposition. "Mais le rôle des parlementaires est de revenir à la charge", pour que l'idée se concrétise.

Des clubs en difficulté morale et psychologique

"Les entraîneurs, les présidents de clubs, qui sont des bénévoles, souhaitent que les activités reprennent" poursuit le sénateur. D'autant qu'il y a toujours des discussions autour de la contagion ou pas de la part des jeunes et des restrictions fonction de la pratique du sport : intérieur ou extérieur. "On interdit beaucoup de choses. C'est véritablement dramatique pour les sportifs, pour les clubs", alerte Jacques Grosperrin.

Moins 30% de licenciés dans certaines disciplines en 2020

Il y a des clubs en Franche-Comté qui sont très inquiets "et qui risquent de mettre la clé sous la porte, dans toutes les disciplines d'intérieur" selon l'élu. Les clubs s'interrogent. "Ils ont déjà une baisse de 30% de licenciés, de cotisations, sur l'année 2020, précise Jacques Grosperrin. Et là, la reprise va être difficile, alors que le sport est fondamental pour le Français". Le sénateur demande à ce que les salles de sport puissent rouvrir, surtout pour les enfants de moins de 10-12 ans. Le virus circule moins rappelle-t-il. Et les présidents de clubs et associations ont besoin de transparence ainsi qu'une date de réouverture.