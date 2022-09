Transformer les vieux fruits et légumes, le projet anti-gaspillage de la Banque alimentaire de Touraine

Ce dimanche 18 septembre, la Banque alimentaire de Touraine organise pour la deuxième fois un vide-greniers dont l'un des buts est de financer son atelier de transformation alimentaire. Un projet ambitieux estimé à près de 1,1 millions d’euros qui permettra de lutter contre le gaspillage alimentaire et proposer plus de produits aux 20.000 bénéficiaires de la Banque alimentaire en Indre-et-Loire.

8 tonnes d'aliments jetées en 2021

La mise en place de cet atelier devient indispensable dans une période de forte demande auprès de l'association. "En 2021 on a collecté près de 1.500 tonnes de denrées alimentaires, mais on a dû en jeter huit tonnes", déplore le président de la Banque alimentaire Jean-Paul Baunez. "Par exemple, une barquette de fraises donnée en plein été : le lendemain, elle est pleine de jus au fond et donc impossible à donner. Avec l'atelier, elle pourrait être transformée en confiture !"

Transformer les fruits abîmés en confiture ou en compote, les légumes en soupe, couper les grosses pièces de viande pour en faire des petites portions... Un moyen "d'élargir notre offre" explique Jean-Paul Baunez, alors que les bénéficiaires augmentent (près de 9% en plus avec la pandémie) et que les dons stagnent en 2022 "à cause de la baisse du pouvoir d'achat."

Le vide grenier se tient rue des Grands Mortiers et rue de la Bretèche à Saint-Pierre-des-Corps. Les revenus de la buvette et la réservation d'emplacements serviront à financer l'atelier. Il en reste près de 200 de disponibles, il est possible de s'inscrire le jour-même directement au vide-greniers !