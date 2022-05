Transilien SNCF recrute 600 agents en 2022.

Transilien SNCF recrute cette année. L'entreprise souhaite embaucher 600 agents et agentes en 2022 : "Malgré la crise sanitaire, économique et sociale liée à la Covid-19, Transilien SNCF s’est fixé un objectif de 600 recrutements pour l’année 2022."

Pour atteindre cet objectif, Transilien SNCF lance une vaste campagne de recrutements. Plus précisément, Transilien SNCF recherche notamment 200 conductrices et conducteurs de train et de tram-train, 150 commerciales et commerciaux en gare et 150 techniciennes et techniciens de maintenance des trains.

Des postes ouverts aux hommes et aux femmes

Ces postes sont ouverts à tous : "Transilien s’inscrit pleinement dans le cadre de l’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la mixité, conclu pour la période 2021-2024. Dans le cadre de cet accord, Transilien poursuit sa recherche de mixité dans ses recrutements et plus particulièrement pour les métiers de la conduite des Trains et de la maintenance des trains."

Pour en savoir plus sur ces postes, vous pouvez vous rendre sur le site du quai des métiers Transilien SNCF. Ou bien sur un de ces deux autres sites : celui-ci et celui-ci.