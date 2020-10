"Transition collective", un dispositif de formation pour les salariés dont l'emploi est menacé

La ministre du Travail, Elisabeth Borne a présenté ce lundi aux syndicats et patronat lors de la conférence du dialogue social un nouveau dispositif de formation pour permettre aux salariés dont les emplois sont menacés de se reconvertir. Un dispositif qui pourrait être fonctionnel en fin d'année, baptisé "transition collective".

Formation pour des métiers "porteurs localement"

Ce dispositif s'adresse à des salariés dont les emplois sont en danger et qui s'orientent vers une formation concernant un métier porteur localement, a expliqué le ministère du Travail lors d'un point de presse téléphonique à l'AFP. Le dispositif sera territorialisé et doit se construire autour de plateformes de transition où se mettront en relation des entreprises ayant des salariés à reconvertir et des entreprises ayant des besoins de recrutement.

Dispositif opérationnel avant la fin de l'année ?

La rémunération et la formation des salariés doit être prise en charge par l'Etat à hauteur de 40% pour les entreprises de plus de 1.000 salariés. Elle sera de 75% pour les entreprises de 300 salariés jusqu'à 1.000, tandis que pour les petites et moyennes entreprises ou les TPE, l'Etat prendra en charge 100% de la rémunération et de la formation des salariés, a indiqué le ministère. Au total le coût pour l'Etat est évalué à 500 millions d'euros dans le cadre du FNE formation (Fonds national pour l'emploi).

Si les modalités de mise en oeuvre du nouveau dispositif restent à "affiner", le ministère du Travail souhaite qu'il soit pleinement opérationnel "avant la fin de l'année". Plusieurs dispositifs existants y seront ajoutées, une fois modifiés, comme les congés de mobilité et les congés de reclassement, afin de faciliter le passage d'un secteur touché par la crise à un secteur en tension.