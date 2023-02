Transition énergétique : de nouvelles aides pour les professionnels de l'hôtellerie-restauration en IDF

Malgré le retour des touristes en Ile-de-France depuis la sortie de la Covid, le secteur de l’hôtellerie restauration reste inquiet, fragilisé par la crise énergétique, l’inflation des produits alimentaires et les difficultés de recrutement.

Alors que l’inflation atteint 6% en janvier 2023, et dans le contexte d’une hausse durable des coûts de l’énergie, de nombreux restaurateurs peinent à supporter leurs charges. Certains d’entre eux ont vu leur facture multipliée par 10 en l’espace d’un mois.

La Région Ile-de-France a donc décidé de soutenir ces professionnels franciliens face à la crise, en votant "la montée en puissance du chèque efficacité énergétique " fait savoir la région dans un communiqué, "allant désormais jusqu’à 10 000 euros pour encourager et soutenir la rénovation énergétique des TPE-PME".

Les hôteliers et les restaurateurs franciliens peuvent également bénéficier des aides au développement de la gamme UP :

TP’up jusqu’à 82 500€ pour les restaurants de moins de 10 salariés qui souhaitent réaliser des dépenses susceptibles de favoriser l’accroissement de production, de la diversification d’activité ou une transformation numérique et écologique.

PM’up jusqu’à 375 000€ pour les restaurants de plus de 10 salariés qui souhaitent réaliser le même type de dépenses.

Une aide bien accueillie par l'UMIH (Union des métiers et des industries de l'hôtellerie et de la restauration). "Nous avons rencontré hier Valérie Pécresse" (présidente de la Région Île-de-France) "et Alexandra Dublanche" (vice-présidente chargée de la Relance, de l’Attractivité et du Développement économique) fait savoir Franck Delvau, président de l'UMIH Paris Ile-de-France. "Tout ce qui peut nous aider est bienvenue. Nous pourrons utiliser ces aides par exemple pour installer des double-vitrages, acheter des équipement basse-consommation d'énergie, qui sont des problématiques que nous n'avons pas fini de résoudre" ajoute-t-il. La branche de l'hôtellerie-restauration souhaiterait également que "des logements sociaux soient également attribués aux personnels qui travaillent tard le soir, ce qui permettrait de rendre nos métiers plus attractifs" poursuit F. Delvau. Un message qu'il adresse notamment à la mairie de Paris. Il a par ailleurs évoqué avec la présidente de Région le développement de noctambus, pour faciliter là aussi les déplacements tard le soir.

La Région Île-de-France propose également aux restaurateurs de les soutenir dans leur développement numérique (site internet, solutions marketplace, click and collect …) : ils peuvent ainsi bénéficier d’une aide allant jusqu’à 1500 euros grâce au chèque numérique.

Enfin, grâce à l’aide à l’acquisition de véhicules propres, les restaurateurs peuvent bénéficier d’un soutien allant jusqu’à 9.000€ pour l’achat d’un véhicule propre pour développer leurs activités professionnelles. Ils peuvent également bénéficier de l'aide pour l'instalation d'un kit retrofit sur leur véhicule.

