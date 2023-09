Transition énergétique : les emplois de demain à Andrézieux

Un salon qui peut donc aussi vous intéresser si vous êtes demandeur d'emploi, ou bien en reconversion professionnelle : un job dating sur ces métiers de la transition énergétique est organisé de 10h à 11h30. Parmi les exposants, une quinzaine vont proposer 50 emplois au total dans les secteurs de l'énergie explique Gilles Allemand, du SIEL, le Syndicat Intercommunal d'Energie de la Loire, qui organise ce job dating, en partenariat avec Pole Emploi : "Cela tourne autour de l'installation de panneaux solaires, les objets connectés, la mobilité électrique. Ce sont des métiers qui font sens. En matière d'énergie par exemple on peut alléger la facture en faisant la promotion des chaufferies au bois. Le plus important dans ce genre de métiers c'est la motivation et l'envie".

Le salon TEEP se passe au Complexe Animation des Bords de Loire, d'Andrézieux, Rue des Garennes.