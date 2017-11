Transition énergétique : un pas encore difficile à franchir dans l'Yonne

500 000 rénovations de logements particuliers par an : c'est l'objectif fixé par le gouvernement fin novembre. Mais dans les faits, pas si simple de faire de sa maison un habitat éco-responsable. Témoignage d'un icaunais en plein travaux.

En 2015, Martin et sa petite famille, lassés de leur 45 m² parisien, craquent pour une bâtisse ancienne de 200 m² à Fontaines, au coeur de la Puisaye.

"Je pense qu'elle a au moins cent ans. Le rez-de-chaussée n'avait jamais été retouché, il était dans son jus. On a eu envie de la réhabiliter entièrement, en essayant de faire quelque chose de thermiquement performant."

150 000 € de travaux

Pour ce faire, le trentenaire a vu les choses en grand : isolation complète du sol et des murs, qui ont gagné près de 20 cm d'épaisseur, chauffage au bois, panneaux solaires... Sans compter les études et artisans missionnés pour les travaux. Forcément, la facture est salée. "On est sur un budget total de 150 000 €". Soit l'équivalent du prix d'achat de la maison. "Mais j'ai bien conscience que tout le monde ne peut pas, et ne veut pas, dépenser autant pour faire ces travaux."

Les aides ? "Souvent, on ne coche pas les bonnes cases"

Heureusement, le couple avec deux enfants a pu compter sur deux aides: "4 800 € de crédit d'impôt environ, et 10 000 € de l'ANAH", énumère Martin. Une belle somme, mais la famille s'attendait à avoir davantage.

"Quand on se renseigne sur les aides, on a l'impression qu'on peut en avoir énormément, de l'ordre de 50%. Mais en fait, on se rend compte que souvent, on ne coche pas les bonnes cases", explique-t-il.

Question de choix plutôt que d'argent

Et même si la maison consommera, à terme, peu d'énergie, ce ne sera pas suffisant pour compenser l'investissement. "En ordre de grandeur, ça ne paie pas les travaux. Si on ne calcule que sur la baisse des factures énergétiques, l'équation ne tient pas la route."

A ce compte-là, on se demande carrément pourquoi rénover. L'avis de Martin ? "C'est aussi une question de confort. Et de faire des choix pas trop idiots, vis-à-vis de la planète."

Martin s'est énormément documenté avant d'entreprendre des travaux © Radio France - Lisa Guyenne

