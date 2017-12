L'objectif est de transporter 300 000 camions par an, entre Ostende, en Belgique et Ramsgate, en Angleterre, avec une traversée de quatre heures. Cette nouvelle ligne transmanche est annoncée pour le printemps. Un projet qui met en colère les 250 anciens salariés de MyferryLink qui sont toujours au chômage, sur la Côte d'Opale. Eric Vercoutre, du Syndicat Maritime Nord, dénonce cette situation :

Ces marins et sédentaires seront bientôt en fin de droit et une nouvelle fois, on va voir des bateaux passer devant nous sans emploi français. Au départ d'Ostende, ces navires seront sous pavillon de Gibraltar, avec des contrats hollandais sans sécurité sociale. C'est du grand n'importe quoi !