Sur le transmanche, le nerf de la guerre, ce sont les camions. Près de deux millions de poids lourds ont pris le bateau, par la voie royale, un record ! Et pourtant, le port de Calais n’a pas repris sa place sur la Manche, au profit du tunnel notamment, explique Jean-Marc Puissesseau, le patron du port :

L'objectif est de 60.000 remorques cette année. Pour l’instant, il est impossible d’aller au-delà, faute de place. C’est pour cela qu’une nouvelle ligne transmanche va démarrer à Ostende, au printemps, et non pas à Calais. Les travaux d’agrandissement du port ne seront terminés qu’en 2021.

Le port de Calais enregistre un record à la baisse, moins de 9 millions de passagers. Sans doute persiste encore une certaine peur des migrants, qui profite au tunnel sous la Manche, réputé plus sécurisé. Et puis les autocars désertent le transmanche.

L’activité du port de commerce est plus encourageante. Plus 9% sur les marchandises, ce qui fait près de deux millions de tonnes avec Boulogne et des contrats sur la durée pour du sucre, des produits pétroliers ou encore de la pulpe de betteraves.

A Boulogne-sur-Mer, la priorité reste le poisson. Avec 32 000 débarquées (-4%), la criée conserve sa place de leader, devant Lorient, détaille Benoit Rochet, directeur général délégué :

Au niveau de la valeur, on observe une hausse de 4%, qui est due à des espèces débarquées plus intéressantes, comme l'encornet et la coquille Saint-Jacques. Et puis, nous avons de plus en plus d'acheteurs à distance (10% des achats en décembre), ce qui permet de fait monter les prix et d'assurer une rémunération plus importante aux pêcheurs.