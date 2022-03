Transmanche : il y a des Français, parmi les marins licenciés par P&O

Parmi les marins devenus trop chers pour la compagnie P&O, malgré leurs contrats enregistrés sur l'île de Jersey, il y avait une dizaine de Français. L'un d'eux, que nous appellerons Marc, se confie sur ce qu'il vient de vivre.

Après 6 ans passés chez P&O, à faire un peu tous les métiers à bord des navires -restaurant, bar, boutique… - ce Calaisien sentait le vent tourner, surtout avec la crise Covid. Il travaillait donc déjà à sa reconversion, avec en tête, son couple et sa maison tout juste construite.

Licenciés par une vidéo sur un mail

Mais cette annonce a été un choc, alors même qu’il n’était pas à bord à ce moment là : "C'était brutal ! On a découvert ça par une vidéo qui a été postée sur notre messagerie, avec les documents qui nous exposaient les conditions d'indemnisation. Cette vidéo émanait d'une personne de la direction qui, à mon avis, se trouvait à Dubaï."

"On n'a pas eu le temps de se dire au-revoir, avec tous les membres d'équipage. C'est surtout ce qu'on m'a rapporté qui m'a choqué : les forces de l'ordre qui sont intervenues à bord pour évacuer les membres d'équipage. Et puis les marins étrangers, prêts à embarquer, dans des cars sur les parkings."

Je me suis dit : on est dans une fiction. C'est choquant !

Avec cette vidéo, il y avait en pièce jointe les conditions de départ : 15. 000 livres mais en échange d’une signature sous quinze jours pour ne pas engager des poursuites judiciaires contre P&0.

Une vie qu'il aimait

Marc n’était pas un marin au départ, mais il a saisi les opportunités de travail, plus nombreuses et plus variées à bord des navires qu’à terre. Et puis très vite, il a pris goût à cette vie particulière où les liens humains sont très forts.

Pour lui, c’est d’autant plus dur de terminer comme ça : "Etre marin c'est avant tout un état d'esprit. Même si on opère sur une route maritime courte, on passe beaucoup d'heures à bord. On fait des postes d'une amplitude de treize heures. On rencontre des personnes qui viennent de toute l'Union européenne, dans le personnel et les passagers."

"J'avais l'impression d'avoir une grande famille. J'allais boire des bières avec des collègues dans le Kent, je trouvais d'autres collègues pour faire de la randonnée. Et j'étais chouchouté parce que j'étais Français et qu'on n'était qu'une poignée."

Je pense que je n'aurais pas vécu ça à terre

Pour la suite, il y a l’incertitude avec Pôle emploi pour Marc qui va devoir faire reconnaître son contrat de Jersey, surtout que le siège de la compagnie, à Douvres, n’est désormais plus dans l’Union européenne.