Transmanche : P&O licencie 800 marins britanniques, à Douvres

Les salariés de P&O s'attendaient à une annonce forte pour leur compagnie : un rachat ou une fusion avec un concurrent. Dans un mail qu'elle leur avait adressé ce matin, la direction de l'opérateur transmanche assurait que la décision à venir garantirait la pérennité de l'entreprise.

Des licenciements immédiats

Mais la décision de l'actionnaire DP Wold, basé à Dubaï, porte sur le licenciement, avec effet immédiat, de 800 marins britanniques. Pour les trois semaines qui viennent, ils seront remplacés par une centaine de marins colombiens et une trentaine d'intérimaires. Ils ont du être escortés par la police pour rejoindre leurs affectations.

On comprend mieux, dès lors, pourquoi P&O avait suspendu ses activités, ce lundi matin à 8h, en dirigeant ses clients vers la concurrence et en ordonnant aux personnels de débarquer des navires. A l'appel des syndicats britanniques, une grande partie des marins a refusé cet ordre, à Douvres.

Les personnels français épargnés

Suite à l'effondrement du trafic, en raison de la Covid-19, P&0 avait déjà annoncé 1.100 suppressions de postes. Les équipes de Calais, qui comptent 250 personnes sédentaires, n'étaient pas touchées. Et elles ne le seront pas non plus cette fois-ci. Mais le temps de former ces nouveaux venus sur les navires, le trafic de la compagnie P&O devrait être perturbé quelques temps.

Au départ de Calais, P&0 opère avec quatre navires (et elle a lancé la fabrication de deux nouveaux navires géants destinés au transmanche-court), DFDS avec trois et Irish ferries avec deux, en attendant l'arrivée d'un troisième au mois d'avril.