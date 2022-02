Transmission du vignoble : le député de la Marne Eric Girardin va rendre un rapport en avril

Le député LREM de la Marne Eric Girardin a été chargé d'une mission temporaire par le Premier ministre sur le foncier viticole. Il doit rendre un rapport d'ici début avril pour faciliter la transmission du vignoble, dont la valeur est de plus en plus élevée.

Le député LREM de la Marne Eric Girardin doit rendre un rapport au Premier ministre Jean Castex d'ici début avril pour faciliter la transmission du foncier viticole aux jeunes générations. Les transmissions familiales de domaines deviennent difficiles en raison des prix des terrains de plus en plus élevés.

Le parlementaire va rencontrer des représentants de la filière viticole, des propriétaires ruraux et des professionnels comme les notaires et les cabinets comptables, pour proposer des dispositifs pouvant faciliter la transmission aux jeunes exploitants.

Des terrains de plus en plus chers

« Il faut qu'on trouve des solutions pertinentes pour soulager cette problématique de droits de succession sur le foncier viticole dans un certain nombre de vignoble, et en particulier en Champagne » explique Eric Girardin. Dans le cadre d'une transmission familiale de terrain, les héritiers doivent payer des droits de succession indexés sur la valeur vénale du bien. En champagne, le vignoble est l'un des plus chers du monde : il s'affiche à plus d'un million d'euros l'hectare, ce qui crée un frein à la transmission pour certaines petites exploitations.

Exonération de droits de succession

Si la loi autorise à transmettre l'équivalent de 100.000 euros à ses enfants tous les 15 ans sans être taxé, cela ne suffit pas pour transmettre un domaine, explique Luc Gaidoz, vigneron indépendant à Ludes, près de Reims : « Quelqu'un qui a cinq ou six hectares à transmettre à deux enfants, déjà il faut qu'il soit sûr de ne pas avoir d'autres enfants, disons qu'il ait au moins 40 ou 45 ans. Pour pouvoir transmettre son vignoble, il lui faudra à peu près entre 30 et 45 ans. »

Quand on est vigneron, notre richesse n'est pas à la banque mais dans notre cave.

Des vignerons vendent parfois une partie de leurs terres pour assumer le coût d'une transmission, ce qui conduit le vignoble à se morceler de plus en plus : « Quand on est vigneron, notre richesse n'est pas à la banque mais dans notre cave. Vous n'avez pas nécessairement une trésorerie disponible du jour au lendemain pour ces montants là. Dans une structure juridique, le foncier est désolidarisé du stock, donc c'est hyper compliqué de sortir des sommes considérables, uniquement pour donner » témoigne le vigneron.

On ne devrait pas taxer un outil de travail.

Pour Maxime Toubart, président du syndicat général des vignerons de la Champagne, l'idéal serait de ne pas taxer les transmissions lorsqu'elles interviennent dans un cadre familial : « Vous donnez un outil de travail à vos enfants, que vous avez acheté donc déjà payé, ou dont vous avez hérité vous-même. On ne devrait pas taxer un outil de travail » explique-t-il. Une alternative pourrait consister à augmenter le plafond d'exonération des droits de succession, mentionne-t-il.

Si rien n'est fait pour faciliter la transmission du vignoble, Luc Gaidoz craint que les petites exploitations familiales soient de moins en moins nombreuses : « Je pense qu'il y a de plus gros groupes qui ont des capacités à investir, déjà bien implantés en Champagne, et le risque c'est que cela représente pour eux des approvisionnements à long terme à moindre coût. »

Le député de la Marne Eric Girardin rendra son rapport sur le sujet d'ici début avril.