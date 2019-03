Transport et logistique : plus de 400 emplois sont à pourvoir en Limousin

Brive-la-Gaillarde, France

Neuf personnes sur cent, en France, étaient au chômage à la fin de l'année 2018. Et pourtant, bien des secteurs n'arrivent pas à trouver de main d'oeuvre. Parmi eux il y a le transport routier et la logistique : que ce soit des conducteurs de poids lourds, de cars, des chauffeurs livreurs, des caristes, des magasiniers, etc. En Limousin, plus de 400 postes cherchent preneur en ce moment.

"Plus de 75% de retour à l'emploi dans les six mois en 2018"

D'où un forum dédié organisé en fin de semaine à Egletons, à l'AFPA, l'Agence nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes, qui prépare à ces métiers. Autant de formations qui donnent succès. " On est à _plus de 85% de validation aux titres professionnels_, reconnus par la ministère du Travail et qui permettent une employabilité directe " explique Gilles Lecointre, le directeur de l'AFPA d'Egletons, qui détaille les résultats pour 2018, " on est à plus de 75% de retour à l'emploi, tous secteurs confondus, moins de six mois après. J'insiste sur le fait que tous ces secteurs sont ouverts aux femmes et aux hommes, de 18 à 60 ans et plus ". Ici, environ 150 personnes sont formées tous les ans aux métiers de la logistique et du transport, mais bien plus encore peuvent l'être si les candidats se présentent.

Départs en retraite et activité en hausse

Car il y a du boulot quasiment assuré. " _On cherche du personnel en permanence_, surtout en ce qui concerne la conduite pure " lance Jean-Louis Périé, président d'honneur de la Fédération Nationale des Transporteurs Routiers (FNTR) en Limousin. " Il y a beaucoup de départs en retraite, et puis l'activité économique est un peu repartie donc tout le monde cherche du personnel " continue celui qui est toujours engagé dans une entreprise briviste du secteur qui emploie environ 200 personnes.

Loic, 23 ans, est intéressé par le transport routier : il prend le volant pour la première fois à Egletons © Radio France - Nicolas Blanzat

Avantages... et inconvénients

Reste que le boulot à ses contraintes. " On ne vient pas dans le transport ou la logistique par défaut " n'élude pas Gilles Lecointre, le directeur de l'AFPA d'Egletons. " On y vient par envie, il faut faire un vrai choix de vie professionnelle. Dans le transport, on est au service d'acheminer des marchandises en permanence. On peut travailler le week-end, le soir, la nuit, etc. On est aussi sur une réglementation européenne où on ne peut pas faire n'importe quoi, il y a des temps de pause à respecter ". Les avantages sont aussi là comme l'autonomie dans le travail, et le confort de la conduite avec des équipements qui ont beaucoup évolué. Il y a aussi la paye, évidemment liée au nombre d'heures (supplémentaires) effectuées. Environ 1.500 ou 1.600€ nets pour un routier novice dans le transport régional.