Transport : Il manque 70 chauffeurs de car scolaire en Sarthe

La fédération nationale des transports de voyageurs (F.N.T.V.) recrute ! Elle recherche 700 chauffeurs de car scolaire en Pays de la Loire et 70 en Sarthe. Mais elle manque de candidats. Il faut dire que ce travail à temps partiel représente surtout un complément d'activité.

Le Mans, France

Jean-Louis Lehuger le reconnaît. "C'est un complément. On est sur 90 heures de travail mensuel. Un chauffeur de bus scolaire gagne en moyenne 600 euros nets par mois". Impossible donc de vivre de ce métier. " C'est un travail à temps partiel, un complément d'emploi pour la famille ou un complément par rapport à une autre activité". C'est pourquoi le directeur de Transdev-Stao (330 salariés dont 250 conducteurs) cible notamment les demandeurs d'emploi mais aussi des hommes et des femmes qui cherchent un complément de revenus. "Il faut avoir 21 ans et un permis B". Il faut être disponible le matin et le soir. L'amplitude horaire est parfois de douze heures.

Pas d'impact sur le ramassage scolaire, pour l'instant.

Comme les transporteurs ne trouvent pas de candidats qualifiés, ils ont décidé de les former eux-mêmes. "La prochaine session est programmée le 16 septembre à Allonnes". Il reste encore cinq places de disponibles#. Les cars de ramassage scolaire sont bien équipés selon Jean-Louis Lehuger "Ce sont des véhicules se conduisent comme une voiture". 50 % des chauffeurs sont des conductrices. "Elles apprécient aussi le relationnel qu'il y a avec les élèves, ce n'est pas que du transport". Pour l'instant, il y a encore assez de conducteurs pour assurer toutes les tournées scolaires dans le département mais cela pourrait changer car la moitié des autocaristes partira à la retraite dans les dix ans à venir. Et puis il y a des secteurs géographiques plus en tensions que d'autres : Ballon, Sillé-Le-Guillaume, Sablé, Mamers.

Une évolution possible au sein de l'entreprise

"Nous faisons du transport scolaire mais pas que !". Les 130 autocars de l'entreprise assurent aussi le transport des voyageurs sur les lignes régulières entre les villes du département grâce aux bus Aleop (les anciens T.I.S.). "Et puis, il y a aussi le volet touristique avec des missions ponctuelles. Mais c'est cette activité qui souffre le plus de la pénurie de chauffeurs". Elle peut, selon Jean Louis Lehuger, offrir un complément d'activité aux chauffeurs de cars scolaire qui ne travaillent pas pendant les vacances. " Ils se font la main sur le ramassage scolaire et s'ils le souhaitent ensuite, ils peuvent évoluer dans l'entreprise". Les chauffeurs des bus Aleop sont employés à temps plein.

# Si vous êtes intéressé par la formation vous devez contacter votre agence pôle emploi ou appeler directement la Stao