Transport par câble : le groupe isérois POMA s'exporte en Mongolie

C'est au cours d'une visite officielle avec Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères à l'époque, que l'idée est née. Un projet de transport par câble en Mongolie, dans la capitale d'Oulan-Bator pour relier les quartiers Nord, en phase de densification de population, au centre-ville. Les travaux ont enfin démarré. Une bonne nouvelle pour le groupe isérois POMA, largement impacté par la crise sanitaire.

Le groupe isérois répond à la forte croissance démographique du pays. "Suite à un afflux de nomades provenant des steppes depuis le début des années 1990, Oulan-Bator atteint désormais près d’1,5 million d’habitants soit presque 50% de la population totale du pays, contre 580,000 en 1990" écrit l'entreprise dans un communiqué officialisant le début des travaux.

Il s'agit d'un réseau de 122 cabines pouvant accueillir dix personnes - Fabien Felli, directeur commercial du groupe POMA

Le directeur commercial de POMA, Fabien Felli, se félicite de ce nouveau projet, avec celui de la métropole de Grenoble. "Notre savoir-faire unique sera mis au service de ce projet structurant pour la ville d’Oulan-Bator. Notre solution de transport par câble s’intègre parfaitement dans une logique de diminution de l’empreinte écologique et en favorisant grandement la mobilité urbaine de Oulan-Bator et de sa proche périphérie, en particulier la connexion du nouveau quartier de Bayankhoshuu avec le centre-ville. Un projet à l’image de ce qui a pu déjà être réalisé en Amérique Latine, et des projets actuellement en cours en France, à Toulouse et prochainement Grenoble" explique-t-il.

Une aubaine avec la crise sanitaire

"La Covid-19 impacte très fortement POMA cette année avec une baisse du chiffre d'affaire de l'ordre de'au moins 30% et une vision de l'année 2021 très pessimiste aux vues du marché mondial" détaille Fabien Felli. "Ce type de projet, financé par l'Etat, en soutien de ses industries, et étalé sur plusieurs années permet de sécuriser un carnet de commande et nous aide dans des moments difficiles comme nous sommes en train de vivre" termine Fabien Felli.