Transport routier et logistique : quatre syndicats appellent à faire grève le 16 décembre

Quatre syndicats de la branche du transport routier et de la logistique appellent les salariés à faire grève le 16 décembre pour réclamer de meilleures conditions de travail et de salaire. Des "rassemblements" et des "blocages" sont prévus partout en France selon le premier syndicat du secteur.