Transports, écoles, cantines : à quoi faut-il s'attendre pour la journée de grève ce jeudi 29 septembre ?

Plusieurs syndicats appellent à une journée de grève et de manifestation partout en France ce jeudi 29 septembre, contre la réforme des retraites et pour le pouvoir d'achat. Transports, écoles, services publics : voici les différents secteurs qui risquent d'être perturbés.

Transports, écoles, cantines et services périscolaires : de nombreux secteurs risquent d'être perturbés ce jeudi 29 septembre, alors que plusieurs syndicats ont appelé à une journée de mobilisation nationale pour le pouvoir d'achat et contre la réforme des retraites. La CGT, FSU, Solidaires et plusieurs organisations de jeunesse appellent à une journée de grève et de manifestation, sous le slogan "Augmenter les salaires, pas l'âge de la retraite". Voici les secteurs qui risquent d'être perturbés et les prévisions près de chez vous.

Plus de 200 manifestations prévues en France

Au moins 200 lieux de rassemblement sont prévus partout en France pour cette première journée de mobilisation interprofessionnelle depuis la rentrée, affirme à l'AFP Céline Verzeletti, la secrétaire confédérale de la CGT. A Paris, le cortège partira à 14h de la place Denfert-Rochereau, en direction de Bastille.

Les prévisions à la SNCF

La circulation des trains TGV, Inoui, Ouigo, des TER et des Transilien sera perturbée sur certaines lignes, entre ce mercredi à 19h et vendredi matin 8h. La SNCF doit publier ses prévisions détaillées ce mercredi. Certaines régions ont déjà publié les prévisions du trafic TER.

La SNCF indique que les passagers concernés seront contactés par SMS ou par mail, et informés des procédures à suivre pour demande run remboursement.

Trafic "légèrement perturbé" à la RATP

En région parisienne, la circulation des transports sera légèrement perturbée, a annoncé la RATP. La régie a annoncé à France Bleu Paris que le métro devrait fonctionner normalement. Le trafic des bus sera le plus impacté, avec en moyenne 2 bus sur 3 en circulation et "certaines lignes très perturbées". Certaines lignes de RER et de tramway seront également perturbées.

Les transports urbains de plusieurs villes perturbés

Les transports urbains de plusieurs villes seront perturbés. C'est par exemple le cas pour les bus et les tram de l'agglomération de Dijon, ou dans plusieurs villes des Alpes-Maritimes

Les enseignants et Atsem appelés à la grève

Les enseignants sont aussi appelés à la grève par les syndicats. Certains professeurs des écoles, de collège et de lycée pourraient donc être absents ce jeudi. La CGT appelle aussi les Atsem, qui aident les enseignants des écoles maternelles en classe, à se mobilier.

Cantines et accueil périscolaires perturbés

Les services d'accueil périscolaire du matin et du soir, ainsi que les cantines de certains établissements scolaires pourront également être perturbés. Certaines mairies mettent en place un service minimum d'accueil des enfants.

Les transports routiers perturbés

Le secteur des transports routiers pourrait aussi être perturbé. La fédération Sud-Solidaires du secteur appelle les personnels de l'ensemble du territoire à la grève.

Les prévisions près de chez vous