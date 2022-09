Transports, écoles, cantines : à quoi s'attendre en Meurthe-et-Moselle pour la grève du 29 septembre ?

Grève nationale intersyndicale et interprofessionnelle ce jeudi 29 septembre, pour réclamer une hausse des salaires, des minimas sociaux et des retraites notamment. En Meurthe-et-Moselle des perturbations sont à prévoir du côté des transports, cantines et écoles principalement. Une manifestation partira à 14h de la place de Dombasle à l'appel de la CGT, FSU et Solidaires.

Dans les établissements scolaires

Six écoles à Nancy sont complètement fermées, sur les 44 établissements scolaires. Quinze autres écoles proposeront un service minimum d'accueil. Il se tient, comme habituellement, à Gentilly, au centre de loisirs, du matin au soir.

Dans les transports

Perturbations sur les rails aussi ce jeudi, notamment sur l'axe Nancy-Metz-Luxembourg. Dix TER en direction de Thionville sont supprimés. La SNCF appelle les voyageurs à vérifier les horaires des trains sur le site TER ou sur l'appli. Du côté du réseau Stan, Keolis prévoit des perturbations limitées, avec deux départs supprimés sur les lignes T2.

A Epinal, dans les Vosges, le départ de la manifestation est prévu pour 14h30 place Foch.