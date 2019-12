Transports, enjeux, manifestations : le guide pratique de la grève du 10 décembre

Trains, métros, bus, écoles, ramassage des ordures... Plusieurs millions de salariés du public et du privé sont de nouveau appelés à faire grève ce mardi contre la réforme des retraites annoncée par Emmanuel Macron. Alors que le gouvernement doit détailler le contenu de sa réforme mercredi, l'intersyndicale CGT-FO-Solidaires-FSU et quatre organisations de jeunesse (Fidl, MNL, UNL et Unef) espèrent mobiliser massivement partout en France, comme ce fut le cas le 5 décembre.

Quelles conséquences pour la vie quotidienne ? Quels sont les enjeux de cette journée ? Quelles sont les prévisions de trafic dans les transports ? Voici notre guide pratique de cette journée de grève du 10 décembre.

Une journée "noire" dans les transports

Les transports seront encore très perturbés dans toute la France. Deux TGV sur dix circuleront en moyenne à la SNCF, 10 lignes de métro seront fermées à Paris, et 20% des vols seront annulés. Vous trouverez des prévisions plus précises en fonction de l'endroit où vous vivez dans cet article.

SNCF : les prévisions de la circulation pour le mardi 10 décembre © Visactu

La SNCF et la RATP recommandent aux voyageurs qui le peuvent de reporter leurs déplacements. Les voyageurs munis de billets de TGV Inoui, Ouigo, Intercités pourront demander un échange ou un remboursement "sans frais ni surcoût, y compris s'ils possèdent des billets non échangeables/non remboursables". Les clients qui ont communiqué leurs coordonnées à la SNCF seront contactés par SMS pour les informer de la circulation de leur train.

Des secteurs interdits à Paris et Lyon

À Paris, le préfet a pris un arrêté pour obliger les commerces situés sur le parcours de la manifestation à fermer. Les secteurs des Champs-Elysées, de l'Assemblée nationale, de Matignon et de l'Élysée sont interdits.

"Afin de prévenir les dégradations et les violences de certaines personnes présentes dans les cortèges dans des zones très fréquentées par les piétons" la préfecture du Rhône a également pris un arrêté interdisant tout défilé ou rassemblement revendicatif à Lyon mardi entre 08h00 à 22h00 dans le périmètre suivant : rue du Puits Gaillot, place des Terreaux, rue d’Algérie, quai Saint-Vincent, quai de la Pêcherie, quai Saint Antoine, quai des Célestins, rue du Colonel Chambonnet, rue de la Barre, quai Jules Courmont et quai Jean Moulin (les quais Saint-Vincent, de la Pêcherie, Saint Antoine, des Célestins, Jules Courmont et Jean Moulin et la rue de la Barre sont exclus de ce périmètre). Les cortèges, défilés et rassemblements revendicatifs sont également interdits rue Victor Hugo.

Une journée-clé avant la présentation du projet

Le Premier ministre doit détailler mercredi "l'intégralité du projet" de réforme. Lundi soir, le haut-commissaire aux retraites Jean-Paul Delevoye a présenté ses "conclusions" aux partenaires sociaux, sans convaincre. Il a défendu une réforme "indispensable" se disant "convaincu que le statu quo n'est pas tenable." Les syndicats, dont la CGT qui réclame le retrait pur et simple du projet, ont renouvelé leur appel à se mobiliser massivement mardi. Les objectifs d'économies, les régimes spéciaux, le statut des enseignants... l'exécutif va devoir convaincre sur tous ces points s'il veut faire accepter sa réforme.

Avez-vous le droit de ne pas aller au travail ?

De nombreux TER, métros, bus, RER seront à l'arrêt, comme ces cinq derniers jours. Alors, est-ce que cette grève des transports en commun est une excuse valable pour ne pas aller au travail ? Nous avons fait le point sur le droit du travail en cas de grève.

