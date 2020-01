Transports, écoles, manifestations : les perturbations attendues lors de la journée de grève ce jeudi

C'est la 4e journée de grève interprofessionnelle ce jeudi depuis le début du mouvement débuté il y a plus d'un mois contre le projet de loi de réforme des retraites.

Alors qu'une majorité de Français souhaite l'arrêt de la grève (57%) et le retrait de l'âge pivot (61%), selon un sondage Odoxa Dentsu Consulting pour franceinfo et Le Figaro, le gouvernement affiche sa volonté de trouver une issue en fin de semaine, en tout cas avec les syndicats réformistes. De son côté, l'intersyndicale CGT-FO-Solidaires-CFE-CGC-FSU réclame le retrait pur et simple du projet.

Manifestations à Paris et en régions

Comme lors des trois journées précédentes d'appel à la grève, plusieurs manifestations ont lieu à travers la France ce jeudi.

A Paris, la manifestation parti de la place de la République à 13h30 pour rejoindre Saint-Augustin. Lors de la précédente mobilisation, du 17 décembre, la manifestation parisienne qui faisait République-Nation a réuni 350.000 personnes selon la CGT et 76.000 selon le ministère de l’Intérieur.

En régions, des manifestations sont prévues dans des dizaines de villes comme à Marseille, Lille, Bordeaux, Toulouse, dans la Manche ou encore dans le Poitou.

Une autre manifestation nationale est prévue ce samedi 11 janvier.

SNCF et RATP : trafic "très perturbé"

Le trafic SNCF est plus réduit que mercredi et "très perturbé" jeudi, au 36e jour consécutif de la grève contre la réforme des retraites, avec 60% des TGV, 40% des TER et un tiers des Transilien en circulation, a annoncé la direction.

Sur le réseau Intercités, il y aura "moins d'un train sur cinq", selon le groupe ferroviaire. Le trafic international sera "perturbé", avec notamment 75% des Eurostar, 80% des Thalys et la moitié des Lyria en circulation.

La SNCF prévient qu'"en Ile-de-France, la situation sera particulièrement difficile sur certaines lignes" du Transilien (RER SNCF, trains de la banlieue parisienne.

Du côté de la RATP, le trafic reste "très perturbé" avec aucune ligne de métro totalement fermée, un trafic RER "fortement perturbé" et moins de bus et tramways par rapport à mercredi.

40 % d'enseignants grévistes selon les syndicats

Le SNUipp-FSU, premier syndicat des enseignants du premier degré, prévoit 40 % de professeurs des écoles grévistes jeudi au niveau national, a appris ce mercredi franceinfo auprès du syndicat.

A Paris, le syndicat prévoit au moins 100 écoles fermées et 60 % d'enseignants en grève.

Une très forte mobilisation qui complique l'instauration du "service minimum d'accueil". La loi d'août 2008 a instauré un droit d'accueil des élèves en maternelle et élémentaire. Lorsque le nombre prévisionnel de grévistes est inférieur à 25% des enseignants, l'école doit accueillir les élèves avec les professeurs non grévistes. Lorsqu'il est supérieur à 25%, c'est à la commune d'assurer l'accueil, en faisant appel à son personnel.

Mais l'appel à la grève dans la fonction publique et les transports devrait sérieusement compliquer la mise en place de ce service. La cantine et le périscolaire risquent aussi de ne pas être assurés dans de nombreux établissements, du primaire et du secondaire.

Les raffineries perturbées

Les raffineries ont voté la grève mardi jusqu'à la fin de la semaine.

Selon la CGT, au Havre plus aucune expédition de carburant ne se fait au dépôt pétrolier de la Compagnie industrielle maritime (CIM), et le mouvement est reparti mercredi à Fos-sur-Mer (Esso), ainsi que dans les cinq raffineries qui dépendent de Total.

Selon le gouvernement, l'approvisionnement des stations-service reste quasi-normal.

La France compte sept raffineries implantées en France métropolitaine, plus l'agroraffinerie de Total à La Mède, dans les Bouches-du-Rhône.

Age pivot retiré du texte ?

Côté exécutif, un pas vers un compromis semble avoir été fait sur la question cruciale de l'âge pivot, qui avait braqué le premier syndicat français, la CFDT, pourtant favorable à un système universel de retraites par points. Mardi, après une réunion multilatérale présidée par Édouard Philippe, son numéro un Laurent Berger a de nouveau exigé que l'âge pivot prévu à 64 ans, en-dessous duquel il ne sera pas possible de partir avec une retraite à taux plein, soit retiré du texte.

Mercredi, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a convenu que l'âge pivot figurait "pour l'instant" dans la version de l'avant-projet de loi transmis au Conseil d'État. Mais cela "ne préjuge pas" du contenu final du texte attendu le 24 janvier en Conseil des ministres puis le 17 février à l'Assemblée nationale pour une adoption avant l'été. L'objectif est de "trouver ensemble des solutions qui permettent que le système soit durable" et "s'il y avait des meilleures solutions (...) que l'âge pivot, on les prendrait", a-t-elle dit.

Le Premier ministre Édouard Philippe a accepté la proposition de Laurent Berger de convoquer une conférence de financement du système. Il a invité les partenaires sociaux vendredi pour parler du "mandat de cette conférence" et du "délai qui lui sera accordé" pour trouver des solutions.