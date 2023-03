Transports en commun : ce qui roule (ou pas) jeudi en Loire-Atlantique et en Vendée

Le texte a été adopté par le Parlement, le président de la République s'est exprimé sur le sujet mais la colère contre la réforme des retraites ne retombe pas. Une nouvelle journée de mobilisation intersyndicale est prévue ce jeudi et des perturbations sont à attendre dans les transports en commun en Loire-Atlantique et en Vendée.

Un "plan de transport adapté" à Nantes

Fréquences du tramway et du busway :

ligne 1: 5 à 6 mn

ligne 2: 6 à 8 mn

ligne 3: 7 à 8 mn

ligne 4: 5 à 6 mn

Quant à la ligne 5 du busway, les chronobus et les autres bus, ils fonctionnent normalement (horaires jour bleu) sauf les lignes E5, 75, 77, 80 et 87 (en horaires jour vert) et les lignes E1, 71 et 91 (en horaires jour jaune).

Le Navibus et la navette aéroport marchent aussi normalement mais le service Proxitan est en service réduit.

Pour les services scolaires, la liste des lignes ne fonctionnant pas est disponible sur tan.fr . Le service Allo Tan (02 40 444 444) est là aussi pour informer les voyageurs.

Lignes coupées en centre-ville de Nantes entre 10h et 14h30

Comme d'habitude, en raison de la manifestation en centre-ville de Nantes, les lignes du réseau TAN sont coupées de 10h à 14h30 (sauf la ligne 1 du tramway coupée dès 9h30 et jusqu'à 15h).

Les lignes impactées :

Ligne 1 du tramway : coupée entre Commerce et Duchesse Anne

Ligne 2 du tramway : terminus à 50 Otages

Ligne 3 du tramway : coupée entre Commerce et Hôtel Dieu

Ligne 4 du Busway : parcours normal

Ligne C1 : coupée entre Copernic et Foch Cathédrale

Ligne C2 : terminus à Talensac

Ligne C3 : coupée entre Copernic et Gare SNCF Sud

Ligne C6 : coupée entre Delorme et Foch Cathédrale

Ligne 11 : coupée entre Square Daviais et Foch Cathédrale

Ligne 12 : coupée entre Talensac et Foch Cathédrale

Ligne 23 : coupée entre Copernic et Talensac

Ligne 26 : coupée entre Gaston Veil et Delorme

Ligne 54 : terminus à Delorme

Navette aéroport : terminus à Hôtel Dieu

A La Roche-sur-Yon, seule la ligne 1 est perturbée le matin

À la Roche-sur-Yon, le réseau Impulsyon sera perturbé jeudi, uniquement le matin sur la ligne 1. L'offre de service de la ligne 1 est consultable sur la page "Lignes, horaires et plans" en cliquant sur ce lien : https://www.impulsyon.fr/se-deplacer/lignes

Toutes les autres lignes du réseau circuleront normalement. Des retards de bus sont malgré tout à prévoir l'après-midi, en raison de la manifestation à partir de 14h30.

A Saint-Nazaire, quatre lignes fonctionnent normalement

Les lignes qui circulent :

Hélyce

T3

T4

C1

Les lignes qui circulent partiellement :

U4 (1 bus toutes les deux heures)

S/D: horaires du dimanche

L13, C2, T5, Scolaire: perturbations

Les lignes qui ne circulent pas :

U1

U2

U3

Zénibus

Perturbation, aussi, pour les bus régionaux Aléop

En Loire-Atlantique, seules les lignes 301, 309, 312, 313, 314, 322, 324, 330, 344, 347 et 349 roulent normalement. Toutes les autres lignes sont perturbées. Les fiches horaires sont mises en ligne sur le site internet Aléop . Pendant la manifestation, les cars Aléop devraient également éviter le centre-ville de Nantes et s'arrêteront aux pôles d'échanges multimodaux.

En Vendée, Ligne 580, départ 7h40 des Lucs-sur-Boulogne. La circulation sur La Roche-sur-Yon pourrait être perturbée, des retards sont à prévoir.

Transports scolaires

En Loire-Atlantique , 53 cars ne rouleront pas sur la totalité du département. Le détail par secteur est mis en ligne sur le site internet Aléop.

, ne rouleront pas sur la totalité du département. Le détail par secteur est mis en ligne sur le site internet Aléop. En Vendée, 30 circuits scolaires concernés, le détail des services est mis en ligne sur le site Aléop.

Toutes les familles impactées sont prévenues par les services de transport Aléop.