Transports en commun : la STAS lance une campagne de recrutement

Vous ne pouvez pas manquer la campagne de recrutement lancée depuis jeudi par la STAS. Les affiches sont visibles partout. A l'arrière des bus, dans les stations de tramways, dans les abris-bus.

La société de transport en commun de la métropole stéphanoise a besoin de personnel pour assurer la maintenance de ses 200 bus, trolleybus et tramways dernière génération. Elle recherche des électriciens, des électro-mécaniciens, des mécaniciens et des carrossiers. Elle a immédiatement besoin de sept personnes.

à réécouter Transports en commun : la STAS recrute

Des métiers en tension mais très recherchés

La STAS met les moyens car ce sont des métiers en tension. "On a beaucoup de mal à recruter sur ces métiers là. C'est un problème qui est national, pas seulement chez nous et dans tous les secteurs d'activité", confirme Nathalie Guarilloff, la directrice des ressources humaines, "Nous avons aussi un parc de matériel roulant qui est très diversifié. Nous avons des trolleybus et des tramways, des bus. Donc, ce sont des compétences vraiment particulières. On ne trouve pas très facilement".

Nathalie Guarilloff évoque une troisième difficulté : les jeunes pensent avant tout au métier de conducteur : "C'est effectivement une partie importante de notre effectif, mais pas que puisque la maintenance, ça représente 100 personnes qui travaillent pour maintenir l'ensemble de notre parc et l'ensemble de nos bâtiments", sur un effectif total de 700 salariés.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

14 mois de salaires, primes, et évolution de carrière

Comment susciter des vocations ? Nathalie Guarilloff, la directrice des ressources humaines de la STAS, met en avant les conditions de travail et les perspectives d'évolution de carrière. "Nos salariés ont 14 mois de salaire. Ils bénéficient des primes diverses et variées qui sont liées à leur contrat de travail. Nous avons un CSE qui offre plein de possibilités en termes de droit social et culturel", explique-t-elle.

Mais le plus important à ses yeux, ce sont les possibiltés d'évolution de carrière dans l'entreprise. "Notre parc de véhicules est très diversifié. Cela donne la possibilité aux personnes qui rentrent dans notre entreprise d'évoluer, d'acquérir de nouvelles compétences et de prendre de nouvelles responsabilités", souligne Nathalie Guarilloff.

La STAS est une filiale du groupe Transdev, groupe internationl. Le salarié ou la salariée qui souhaite évoluer au delà du bassin stéphanois, aura des possibilités d'évoluer. "Mais bien entendu, pour cela, il faut être. Il faut en avoir envie et être mobile". insiste la directrice des ressources humaines de la société de transport en commun.