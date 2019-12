La mobilisation contre la réforme des retraites se poursuit ce jeudi dans la Manche. A la SNCF, seulement 40% du trafic sera assuré. L'intersyndicale appelle à des rassemblements et se projette déjà dans les jours à venir.

Transports et manifestations : la mobilisation contre la réforme des retraites ce jeudi dans la Manche

Manche, France

Les annonces d'Edouard Philippe n'ont pas calmé la colère. De nouveaux rassemblements sont prévus dans la Manche ce jeudi 12 décembre contre la réforme des retraites.

Prévisions SNCF

A la SNCF, le trafic reste sensiblement le même que ce mercredi. 40% des voyages seront assurés en Normandie dont:

4 allers/retours Paris-Cherbourg

3 voyages Paris-Caen

4 voyages Caen-Paris

2 allers/retours Caen-Cherbourg

1 aller/retour Paris-Granville

Nationalement, il y aura 1 intercités sur 4, 4 TER sur 10 et 1 TGV sur 4 en moyenne.

Manifestations

A Cherbourg, les syndicats organisent un débat public entre 10h et 12h à la salle des Fêtes. Il sera suivie d'une manifestation à partir de la gare en début d'après-midi, à 13h30. Des perturbations sont attendre sur la route dans ce secteur. Le lieu d'arrivée de la manifestation sera décidé sur place.

A Saint-Lô, le cortège partira de la plage Verte, comme les jours précédents. A Coutances, le rassemblement sera à 17h30 devant la mairie. Les manifestants sont appelés à venir "faire du bruit" avec des casseroles et des couvercles.

A Granville et Avranches, il n'y aura pas de manifestation prévue, mais des assemblées générales devant la mairie à 17h30 et 18h respectivement.

L'intersyndicale se projette déjà dans les jours à venir : des appels à manifester sont déjà lancés pour samedi, à Avranches dans la ZA de la Baie à 10h30 et à Cherbourg, devant le centre commercial des Eléis à 11h. Une nouvelle journée national de grève est aussi attendue ce mardi.

Education mobilisation moins forte attendue

Plusieurs secteurs maintiennent leurs grèves pour ce jeudi. Ce sera le cas des policiers manchois en "service minimum", des agents de santé et du personnel de l'éducation nationale.

La mobilisation dans les écoles, collèges et lycées devraient être moins forte que les jours précédents, faute de temps pour s'y préparer et déposer des préavis. Les enseignants et professeurs vont surtout se concentrer sur la journée du mardi 17 novembre.