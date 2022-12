Transports gratuits, immobilier : pourquoi Châteauroux est une des villes les moins chères de France

Châteauroux, une des villes les plus abordables de France : c'est le résultat d'un classement publié sur le site du Parisien. Le quotidien s'est basé sur le prix de l'immobilier, des transports en commun, des supermarchés ou encore d'un ticket de cinéma. C'est à Châteauroux qu'ils sont le moins cher, juste après Niort.

Transports en commun gratuits

Le classement ne prend pas en compte le revenu moyen par ville, mais ce résultat ne surprend pas Alame. La jeune étudiante en alternance patiente à l'arrêt de bus, qu'elle prend gratuitement tous les jours. Châteauroux est en effet une des premières villes de France à avoir adopté la gratuité des transports en commun en 2001. "C'est vrai que ça me facilite la vie", constate Alame. "On peut se déplacer facilement, sans rien débourser. Je prends le bus pour aller partout : au travail, en cours, faire du sport ou du shopping".

Châteauroux, meilleur marché qu'ailleurs, c'est aussi ce que constate Ibrahim. il est venu de Paris exprès pour passer son permis de conduire. "J'économise une centaine d'euros au moins. Tout est moins cher, les cours, l'examen..." Récemment arrivée de Nantes, Maela remarque elle le prix de l'immobilier. "Je cherche à acheter en ce moment, et les logements content quatre fois moins cher qu'en Loire-Atlantique ! C'est vraiment intéressant. en revanche, je ne vois aucune différence dans le prix des courses ou de l'essence."

L'immobilier reste abordable

L'immobilier, c'est l'élément qui permet à Châteauroux de se démarquer. Le mètre carré coûte en moyenne 1.200 euros à l'achat, beaucoup moins qu'à Tours et Orléans. Certes, le revenu par ménage est un peu plus bas chez nous dans l'Indre, mais cela n'explique pas tout, selon Manuel Dolores, conseiller immobilier indépendant à Châteauroux. "La ville est un peu à l'écart. Certains se plaignent de ne pas avoir le TGV, mais à Tours, ils l'ont et un terrain nu de 1000 mètres carrés y coûte 400.000 euros ! On en est très loin à Châteauroux"

"Le prix du marché immobilier est plutôt bien adapté aux revenus du département", ajoute Grégory Galdeano, responsable des transactions chez Century 21 Accessimmo à Châteauroux. "Même si on observe une hausse depuis quelques temps, le marché reste relativement abordable pour des personnes qui travaillent".

"La moyenne des biens vendus par l'agence est autour de 225.000 euros", précise Grégory Galdeano. "Les maisons coûtent plus cher, mais on peut avoir un appartement pour 120.000 euros, à condition d'être bricoleur ou d'être prêt à faire des travaux".