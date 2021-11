Transports grenoblois : les syndicats acceptent de mettre fin à la grève... Provisoirement ?

La grève est levée dans les transports urbains grenoblois. Vendredi et samedi, aucun tram et quasiment aucun bus ne circulaient dans l'agglomération. Après une réunion de négociation, samedi en fin de matinée entre l'intersyndicale FO, UNSA, CFE-CGC, SUD et le président de la Sémitag accompagné de la direction, les grévistes ont accepté d'attendre quelques semaines pour connaître l'augmentation de salaire qui va leur être accordée. Le conflit porte aussi sur les conditions de travail.

Les salariés grévistes de la TAG ont rencontré les cadres de l'entreprise ce matin à Eybens. Le président de l'entreprise accompagné du directeur général affirment qu'aucun effort financier ne pourra être fait par la Semitag avant le 16 décembre. C'est à ce moment que sera connu officiellement le budget pour l'année 2022. La TAG est devenue une entreprise 100% publique au début de l'automne. Cela explique les retards de définition du contrat d'objectif pour les deux prochaines années. Contrat actuellement discuté avec le Syndicat des mobilités (le SMMAG).

Jean Paul Trovero, président de la SEMITAG, demande aux salariés en grève de patienter.

Après l'échec des négociations, ce que les grévistes demandaient surtout c'est d'avoir des interlocuteurs. Le président de la Semitag, Jean Paul Trovero a fini par les rencontrer alors que ce n'est pas son rôle, en tous cas, techniquement. Il leur a confirmé que depuis que la SEMITAG est devenu 100% public, cet automne, le contrat d'objectif avec ses deux actionnaires, la Métropole et le Syndicat des Mobilités, n'est pas achevé. En réalité, le brouillon du contrat est presque écrit, mais il n'est pas validé. Ce qui interdit à l'entreprise d'engager des finances qu'elle n'a pas. Et dans le conseil d'administration de la SEMITAG, il y a désormais des représentants du Grésivaudan et du Pays Voironnais dont les habitants ne sont pas desservis par la TAG. On a donc coupé la poire en deux. Le contrat d'objectif sera finalisé d'ici quinze jours sans être validé. Ce qui permettrait de répondre aux demandes sur les salaires. Prudents, les syndicats ont déposé un nouveau préavis de grève, cette fois illimité pour début décembre... au cas où !