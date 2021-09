Transports maritimes: 2021 moins marquée par la Covid

En 2020, les liaisons maritimes avait été frappées de plein fouet par la crise sanitaire, avec ses annulations en cascade. Cette année elles affichent un bilan jugé satisfaisant grâce à beaucoup d'anticipation et de souplesse dans les réservations.

Si l'été dernier les liaisons maritimes corse continent avait été marquées par la crise sanitaire, cette année les transporteurs maritimes ont su anticiper pour garder le cap. Avec une campagne de communication, et par l'intermédiaire de SMS et de mail, ils ont pu s'adapter aux conditions sanitaires fluctuantes et surtout différentes selon les pays.

Ainsi, l'ile d'Elbe italienne a profité de mesures sanitaires plus souples qu'en Corse, où le pass sanitaire a dissuadé de nombreux italiens et allemands. Cette année, ce sont donc les français qui ont majoritairement choisi notre ile, permettant ainsi aux transporteurs maritimes de tirer leur épingle du jeu.

La Corsica linea tire aussi son épingle du jeu © Maxppp - PHOTOPQR/LA PROVENCE/MAXPPP

En juillet et août, Corsica ferries a transporté 1,1 million de passagers, soit 17% de plus qu'en 2020 marquée par le Covid, mais 8% de moins qu'en 2019. Satisfaction également affichée par Corsica linea avec 170.000 passagers transportés