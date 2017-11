Transports perturbés dans l'Hérault en raison d'une nouvelle journée nationale d'action ce jeudi

Le préavis de grève nationale va toucher notamment les réseaux de transports dans l'Hérault. Point sur les perturbations.

Des perturbations sont à prévoir ce jeudi 16 Novembre, notamment dans les transports en raison d'une journée nationale d'action. Les syndicats CGT, FO et Solidaires appellent à la grève contre la "politique libérale" du gouvernement.

Trafic perturbé aux Courriers du Midi sur les lignes régulières et circuits scolaires Hérault Transport:

Aucun service ne pourra être assuré sur les lignes suivantes :

108 (Montpellier-Saint Gely-Viols-Saint Martin-Ganges-Le Vigan),

110 ((Montpeller – Ste Croix de Quintillargues),

114 (Montpellier Occitanie-St Vincent de Barbeyrargues),

116 (Montpellier-Combaillaux-Murles),

309 (Gabian – Pézenas),

310 (Neffies – Pézénas),

312 (Adissan – Villeveyrac – Saint Jean de Vedas).

Les lignes régulières suivantes seront fortement perturbées :

117 (Montpellier – Montarnaud – Vailhauquès) : 22% des services seront assurés

120 (Montpellier – Aéroport) : 48% des services seront assurés

106 (Montpellier- Carnon -La Grande Motte) : 40% des services seront assurés

303 (Le Poujol – Bedarieux – Clermont l’Hérault) : 40% des services seront assurés

305 (Aspiran – Le Poujet – Gignac – Montpellier) : 15% des services seront assurés

- Les établissements scolaires des communes suivantes seront fortement perturbés :

Lycées et collège : Lattes – Lunel – Lansargues- Saint Jean de Védas – Montarnaud – Montpellier (Jules Guesde, Jean Monnet, A. Rimbaud), La Grande Motte, Saint Clément de Rivière, Clapiers, Ganges, Saint Gely du Fesc, Clermont L’Hérault, Lycée Agricole de Gignac, Montagnac, Pézenas.

Pour plus d’informations, le 04-67-06-03-67.

Courrier du Midi est sous-traitant de TAM pour la métropole de Montpellier et à ce titre le mouvement provoquera quelques perturbations sur le réseau, à savoir les lignes de bus n°20, 23, 24, 25 et 26 :

Ligne 20 : de légères perturbations sont à prévoir sur les départs sans réservation préalable. Tous les départs avec « réservation préalable via Résa’TaM » seront assurés.

de légères perturbations sont à prévoir sur les départs sans réservation préalable. Tous les départs avec « réservation préalable via Résa’TaM » seront assurés. Ligne 23 : service assuré par 1 bus sur 3 en moyenne le matin et aucun service de 13H15 jusqu’à la fin de service.

service assuré par 1 bus sur 3 en moyenne le matin et aucun service de 13H15 jusqu’à la fin de service. Ligne 24 : service assuré par 1 bus sur 4 en moyenne.

service assuré par 1 bus sur 4 en moyenne. Ligne 25 : aucun service ne sera assuré sur la ligne.

aucun service ne sera assuré sur la ligne. Ligne 26 : seuls les départs « réservation préalable avec Résa’TaM » seront assurés.

Les autres lignes de bus et de tramway du réseau TaM desservant Montpellier et sa métropole, fonctionneront normalement.

Plus d'information sur tam-voyages.com

Dans les gares comme les aéroports, le trafic sera quasi normal jeudi, selon les prévisions de la SNCF et de l'Aviation civile. La SNCF prévoit de "légères perturbations" sur les réseaux TER et Intercités où 80% des trains devraient rouler