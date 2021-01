Transports : une offre renforcée ligne par ligne "dans les prochains jours" annonce Valérie Pécresse

Sur France Bleu Paris ce jeudi, Valérie Pécresse, présidente de la région Ile-de-France annonce un renforcement de l'offre de transports "dans les jours qui viennent", avec une heure de pointe avancée en raison du couvre-feu . "On est déjà au maximum du service entre 17h et 18h. On est en train d'observer les nouvelles habitudes des Franciliens. On travaille avec les associations d'usagers, ligne par ligne, et en fonction on va renforcer toute la chaîne de transports entre 15h et 18h."

La présidente d'Ile-de-France Mobilités a tenu à saluer le travail des conducteurs en cette période de crise sanitaire. Des conducteurs en grève ce jeudi sur le RER A et B pour dénoncer justement un "manque de reconnaissance financière". Toutefois Valérie Pécresse assume vouloir augmenter le temps de travail des conducteurs de bus de la RATP pour faciliter l'ouverture à la concurrence à partir de 2024. "Travailler plus pour gagner plus" lance Valérie Pécresse. "La loi prévoit que les agents de la RATP vont devoir travailler 35h", explique la présidente de région, " il y a un décret en préparation qui permet cette augmentation de travail, mais il est tellement tatillon, qu'il risque d'empêcher des accords d'entreprises gagnant-gagnant pour les salariés."

Un fonds vaccinal de 10.000 euros par commune

Interrogée sur la stratégie vaccinale dans la région, Valérie Pécresse dit "comprendre l'injustice ressentie par beaucoup de Franciliens", alors que certaines communes sont privées de centre de vaccination comme Sartrouville. "Malheureusement il n'y a pas aujourd'hui suffisamment de vaccins pour ouvrir des centres dans chaque ville."

Pour aider les collectivités à mener au mieux cette campagne de vaccination, la région met en place un fonds vaccinal de 10.000 euros par commune, "pour acheter tout ce dont les maires ont besoin, des aiguilles, des seringues, du coton, des glacières, du plexiglas". "Le gouvernement a transféré au dernier moment tout le fardeau de l'organisation aux maires. Et les maires sont un peu désemparés", regrette la présidente d'Ile-de-France. Des transports gratuits sont aussi prévues pour les personnes à mobilité réduite qui utilisent le service PAM, et pour tous ceux qui utilisent "le transport à la demande en zone rurale".

1.000 euros de loyer pour 60.000 commerces

Pour aider les commerçants, la région a décidé de prendre "à sa charge un mois de loyer, 1.000 euros, montant forfaitaire, pour tous ceux qui ont été fermés administrativement du 30 octobre au 30 novembre", annonce Valérie Pécresse. La plateforme pour faire une demande sera en service ce vendredi.

La présidente d'Ile-de-France s'inquiète aussi beaucoup pour les étudiants en détresse avec des universités fermées. 40.000 consultations gratuites avec des psychologues sont proposées par la région. Pour prendre rendez-vous, il faut se rendre sur le site ecouteetudiants-iledefrance.fr. 400 étudiants qui n'arrivent plus à payer leur loyer seront aussi bientôt hébergés dans quatre hôtels de la région.

"Je plaide auprès du gouvernement pour la réouverture des universités". Valérie Pécresse veut aider les universités à mettre en place "des barnums de tests sérologiques pour savoir combien d'étudiants sont immunisés pour pouvoir rouvrir progressivement nos facs."