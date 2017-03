Travail dominical : enfin un accord sur les compensations en Moselle

Les salariés de certains commerces ouverts le dimanche vont être mieux payés. Le Medef n'a pas signé cet accord.

Enfin un accord pour les salariés des commerces qui travaillent le dimanche. Une partie du patronat (CPME,U2P) et la quasi-totalité des syndicats (CFDT,CFTC,FO,CFE-CGC) ont signé ce lundi à Metz un accord. Il prévoit la mise en place de compensations salariales et sociales pour tous ceux qui travaillent dans des commerces appelés à ouvrir de façon exceptionnelle certains dimanches et jours fériés. Ceux dont l'activité est autorisée par dérogation à ouvrir tous les dimanches ne sont pas concernés par cet accord.

Cet accord reprécise tout d'abord les conditions du travail dominical. L'employeur ne pourra pas forcer son salarié à venir travailler le dimanche. Ce dernier devra être volontaire et donner son accord par écrit. En contrepartie, sa rémunération sera doublée. Il bénéficiera aussi d'un repos compensatoire ou à défaut ses heures non récupérées lui seront payées. Autre avantage : l'employeur s'engage à prendre en charge les frais de déplacement ou de stationnement de ses salariés qui acceptent de travailler le dimanche. Un temps évoquée, l'idée de rembourser les frais des gardes des enfants, a été finalement abandonné.

Ce texte n'a pas été ratifié par le Medef. Mais les organisations patronales et syndicales signataires comptent obtenir le feu du ministère du travail pour qu'en Moselle, cet accord soit appliqué dans les tous les commerces, même ceux dont les patrons sont affiliés au Medef. Cette extension de l'accord devrait être officialisée avant les fêtes de fin d'année.