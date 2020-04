Travail et coronavirus : l'inspection du travail chez STMicroelectronics à Crolles hier

STMicroelectronics à Crolles (Isère) est l'un des principaux sites industriels du département avec 4.200 salariés. Quelques jours après la décision du gouvernement d'un confinement massif dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, le syndicat CGT dénonçait le fait que le travail continue dans les salles blanches. D'autres salariés, eux, sont en télétravail. La CGT lance, le 18 mars, une procédure de danger grave et imminent.

Suite à cette mesure, le directeur départementale de la Direccte (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi) s'est rendu sur place hier, mardi. Il était accompagné de l'inspectrice du travail, mandatée pour suivre ce site. Ils ont rencontré les syndicats et la direction. Un bilan sera fait plus tard et communiqué à l'ensemble des parties.

Pour la CGT, des salariés sont exposés. La direction affirme les protéger.

David Majeswski, délégué CGT sur le site de Crolles, explique aujourd'hui que "le nombre de personnes en salle blanche ne fait qu’augmenter de semaine en semaine. (...) Augmenter l’effectif présent sur site et l’activité de production vont évidement à l’encontre de la mesure de confinement visant à limiter les contacts entre les personnes afin d’éviter que le virus ne se propage. (...) Les contrats précaires, tels les intérimaires ne bénéficient pas ou très peu des conditions de rotation des effectifs, les exposant davantage que le personnel ST au risque de contamination."

Dans un communiqué, fin mars, la direction de STMicroelectronics assurait que l’entreprise s’est adaptée et a "pris toutes les mesures possibles et nécessaires pour protéger ses employés" notamment dans les salles blanches. Elle précisait aussi que d'autres syndicats ont signé un protocole, validant cette nouvelle organisation, valable à Crolles, mais aussi à Grenoble, Rennes, Rousset et Tours.